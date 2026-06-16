Marcia Raphael asume como nueva subsecretaria de la Mujer tras salida de Castro

Valparaiso, 06 de abril de 2022. La diputada Marcia Raphael Mora es fotografiada en la Camara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

Luego que el Presidente Kast le solicitara la renuncia a Daniela Castro por roces con la ministra de la cartera, Judith Marín, se confirmó que la exdiputada Marcia Raphael (en la foto) asumirá el cargo.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, solicitó la renuncia a la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro, tras meses de tensión con la ministra de la cartera, Judith Marín y nombró en su reemplazo a Marcia Raphael, actual seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén.

Según informó CNN Chile, este martes el mandatario se habría contactado con Raphael para ofrecerle el cargo poco después de confirmar que se le solicitó la renuncia a Castro.

Marcia Raphael, es militante de Renovación Nacional -al igual que Daniela Castro-, ingeniera comercial de profesión y fue diputada por el 27° distrito, Región de Aysén, hasta marzo de este año.

Además, fue seremi de Gobierno de Aysén entre 2010 y 2014 y consejera regional de Aysén entre 2014 y 2020.

El pasado 27 de marzo, la otrora parlamentaria asumió como secretaria regional ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén, asumiendo también como vicepresidenta de Renovación Nacional el 28 de ese mismo mes.

Sobre la salida de Castro y la llegada de Raphael, la diputada de RN, Ximena Ossandón comentó que hace un tiempo que este ministerio viene dando que hablar, efectivamente, el Ejecutivo tiene toda la facultad de nombrar y de sacar a cualquier persona. A mí lo que más me preocupa es que hoy día yo no sé, efectivamente, cuál es el rumbo que tiene el Ministerio de la Mujer .

Y agregó que a mí me gustaría que estuviera la persona más idónea, porque, efectivamente, es un ministerio muy relevante, dado incluso lo que estamos viviendo hoy día las mujeres en materia de violencia, en materia de desempleo, pero yo quiero saber hacia dónde va el Ministerio de la Mujer .

Estoy muy interesada en eso y hoy día yo no podría definirlo, no sé hacia dónde va. Más que no hay liderazgo, cuando hay dos personas que son las que lideran y están teniendo conflicto, es muy difícil tener un liderazgo , aseguró Ossandón.