Chile.- María Pía Silva asume presidencia del TC: "Control que ejercemos no es político"

Santiago, 13 de julio de 2026. El Presidente de La Republica Jose Antonio Kast participa de la ceremonia de investidura de la abogada Maria Pia Silva como presidenta del Tribunal Constitucional de Chile Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 13 Jul. (ATON) -

Con la presencia del Presidente José Antonio Kast, María Pía Silva asumió este lunes la presidencia del Tribunal Constitucional en reemplazo de Daniela Marzi. En su primera intervención, comprometió una gestión orientada a fortalecer la transparencia del organismo.

La ministra María Pía Silva asumió este lunes la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), en una ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast, convirtiéndose en la nueva máxima autoridad del organismo encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes.

En su discurso, la nueva timonel aseguró que el control que se ejerce en el organismo, "no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico" y agregó que el TC "es una institución sometida a una autoridad -por lo que destacó la presencia inédita del Presidente- y con reglas "fijas", pese a los cambios de su constitución.

Silva reemplaza a Daniela Marzi y permanecerá en la presidencia hasta el término de su período como ministra, en julio de 2027.

Esta magistratura constitucional se ha ido consolidando como un órgano de la máxima jerarquía, que actúa como árbitro para resolver controversias vinculadas a la constitucionalidad de actos emanados de diversos poderes públicos, siendo un pilar fundamental en la garantía de la supremacía constitucional y con ello en la vigencia de nuestro estado de Derecho, con lo cual coopera, asimismo, a la consolidación del régimen democrático", aseguró.

Y agregó que "la Carta Fundamental está garantizada por medio de la función de control de la misma ejercida por el tribunal constitucional".

No puede olvidarse que el TC en los últimos años ha debido enfrentar grandes desafíos y dificultades ( ) luego de superar complejos conflictos internos y de que quedaron atrás iniciativas de cambios constitucionales que buscaron eliminarlo, el Tribunal Constitucional se halla actualmente en una situación sólida y funcionando regularmente, y con una integración ejemplar en cuanto a paridad de género", aseguró la nueva presidenta.

Y destacó que las dos presidentas que la antecedieron, Nancy Yáñez y Daniela Marzi, se preocuparon especialmente de "recomponer el clima interno", modernizar los procesos y abrir la institución a la ciudadanía.

Sobre sus desafíos al mando del TC aseguró que espera contribuir a mejorar el conocimiento que la sociedad tenga de nuestra labor, para así seguir estrechando la relación justicia-sociedad en la senda de lo que se ha hecho, pero agregando nuevas iniciativas".

"También haremos esfuerzos para dar mayor realce y fortaleza a la dirección de estudios, investigación o documentación de esta magistratura como un espacio de análisis profundo acerca del derecho constitucional", finalizó