Marowski confirma renuncia de asesor tras video con burlas a niños con TEA

Santiago, 04 de noviembre 2025. El candidato presidencial del partido nacional libertario, Johannes Kaiser, realiza un evento en Plaza de Maipu previo a su cierre de campana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 26 Jul. (ATON) -

El diputado del PNL confirmó la salida de Ítalo Omegna (en la foto) luego de que se viralizara un video con comentarios sobre abusos a menores y bromas sobre niños con trastorno del espectro autista, hecho que también motivó su desvinculación del Instituto Mises Cono Sur.

El diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Hans Marowski, confirmó este domingo la renuncia de su asesor parlamentario, Ítalo Omegna, luego de que se viralizara un video de redes sociales con comentarios sobre abusos a menores de edad y bromas sobre niños con trastorno del espectro autista (TEA).

El registro, difundido en Instagram, fue grabado durante una celebración privada vinculada al programa de streaming La Cofradía, donde Omegna y otros participantes hacen las bromas cuestionadas. El contenido desató una ola de críticas de organizaciones sociales, parlamentarios y usuarios en redes sociales.

Marowski informó que Omegna presentó su renuncia como asesor legislativo, la cual fue aceptada por el parlamentario.

En un comunicado publicado en redes sociales, el parlamentario señaló que Omegna le informó personalmente sobre la existencia del video, precisando que correspondía a una actividad privada completamente ajena a su labor parlamentaria.

El diputado agregó que "las actuaciones y expresiones de cualquier persona son siempre de su exclusiva responsabilidad y deben ser juzgadas en su propio mérito", subrayando que nadie habla por él ni por el partido salvo quienes han sido designados para ello.

Según Marowski, Omegna asumió las consecuencias que la situación podía generar para el trabajo de su equipo al presentar la renuncia, decisión que fue aceptada, dando por cerrado el asunto en lo que respecta a su responsabilidad institucional.

El Instituto Mises Cono Sur, entidad en la que Omegna se desempeñaba como director de Vinculación, anunció también el inicio de su proceso de desvinculación.

A través de un comunicado, la organización explicó que la decisión fue adoptada por su Dirección Ejecutiva, al considerar que el contenido del video resulta incompatible con los valores y estándares de conducta que exige a los integrantes de su equipo.

La institución valoró el trabajo desarrollado por Omegna, pero señaló que optó por priorizar sus principios, reafirmando su compromiso con la protección de la infancia y su rechazo a cualquier forma de abuso infantil.

La difusión del video también generó un pronunciamiento de la Federación Nacional de Autismo de Chile, que rechazó las expresiones contenidas en el registro y pidió la salida de Omegna de sus funciones políticas, argumentando que banalizan el abuso sexual infantil y utilizan a personas con TEA como objeto de burla.

Hasta el momento, otras organizaciones vinculadas a Omegna -como Fundación NOVUM, Desarrollemos Chile y el propio programa La Cofradía- no se han pronunciado oficialmente sobre su situación ni han anunciado medidas al respecto.