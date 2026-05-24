Martínez acusa improvisación total tras cambio de gabinete de Kast

Santiago, 18 de mayo de 2026. Se reunen Presidentes y secretarios generales de partidos de oposicion en la sede del Partido Socialista. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 25 May. (ATON) -

La timonel frenteamplista sostuvo que los problemas del Ejecutivo van más allá de ajustes ministeriales.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, criticó el reciente cambio de gabinete realizado por el gobierno del presidente José Antonio Kast y aseguró que los problemas del Ejecutivo responden a una falta de diseño más profunda en distintas áreas de gestión.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, la dirigente sostuvo que las dificultades del Gobierno no se limitan únicamente a modificaciones de nombres dentro del gabinete.

La cuestión principal pasa por el liderazgo del presidente, yo creo que más allá de que se puedan hacer ajustes particulares sobre algunas carteras, me parece que el problema de diseño es mucho más profundo y que esas dos carteras habían tenido en el fondo conflictos o elementos bien evidentes , afirmó.

Martínez calificó los recientes cambios ministeriales como una improvisación total , apuntando especialmente a las salidas de Trinidad Steinert y Mara Sedini.

La timonel frenteamplista aseguró además que las mayores falencias se han evidenciado en el área de seguridad, una de las principales promesas de campaña del actual oficialismo.

Era lo más elocuente en las últimas semanas, pero además algo que se había repetido desde que llegaron con el caso de la destitución de la PDI (por Consuelo Peña), es la falta de una estructura clara en uno de los temas en que más se había prometido más , señaló.

A juicio de Martínez, el diseño original impulsado por el Gobierno para enfrentar la delincuencia terminó debilitándose rápidamente.

Por lo menos pensaba que al menos iban a tener una performance bien establecida o que iban a tener una señal bien potente y lo cierto es que no había plan, no había ningún tipo de plan , sostuvo.

La líder del FA también cuestionó la manera en que el Ejecutivo ha enfrentado la discusión pública sobre seguridad.

Siento un poco una tomadura de pelo por parte de este gobierno en la liviandad con que han tomado el tema de seguridad. Porque por último no podría decir, pueden haber cambiado el tono y haber tenido una política más de Estado y eso no ha existido. Al contrario, ha sido más bien improvisación permanente en un tema que es muy sensible , agregó.

En paralelo, Martínez abordó la próxima discusión en el Senado de la denominada megarreforma impulsada por Reconstrucción Nacional, iniciativa que calificó como muy ideológica, cara y mala para el país .

Frente a ese escenario, adelantó que los partidos de oposición buscarán actuar de manera coordinada durante la tramitación legislativa.

No podemos tener una estrategia donde el rechazo sea por principio, ni tampoco la negociación sea por la necesidad de parecer dialogantes. Yo creo que lo que tenemos que lograr es mejorar la reforma en todo aquello que se pueda mejorar y rechazar todo lo que no tiene ninguna correcta corrección posible , sostuvo.

Finalmente, la dirigenta destacó la coordinación entre los partidos opositores y afirmó confiar en la capacidad de alcanzar posiciones comunes frente a la discusión legislativa.

Confío mucho en los presidentes de partido que hoy día somos parte de esa mesa, creo que lo logrado tener esa plasticidad de poder encontrar aquellos puntos en los que no hay mejora posible y encontrar aquellos otros en los que es importante al menos dar un dar un debate , concluyó.