Martínez: "Quieren seguir apelando al show con una AC sin ningún fundamento"

Chile.- Martínez acusa improvisación total tras cambio de gabinete de Kast - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que fue anunciada por el Partido Nacional Libertario y por el Partido Republicano.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que fue anunciada por el Partido Nacional Libertario y por el Partido Republicano.

A través de su cuenta de X, la timonel del FA manifestó que "mientras, la gente sigue esperando resultados que no llegan, planes ausentes, recortes sin justificación y enfrentando solos una vida cada día más cara, el Partido Libertario y Kaiser quieren seguir apelando al show con una Acusación Constitucional sin ningún fundamento".

"El ex Ministro Grau incluso ha mostrado disposición a conversar con el Gobierno actual y revisar las posibles diferencias en estimaciones, pero el PNL prefiere la polarización y la falta de mirada de Estado. Ojalá podamos contar con un debate serio y con altura de miras", señaló Martínez.

Luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusara "inconsistencias" en las cuentas fiscales, el diputado y jefe de bancada del partido Republicano, Benjamín Moreno, anunció que acusarán constitucionalmente al exministro, Nicolás Grau. "Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo", dijo en su cuenta de X.

Por su parte, el jefe de bancada del PNL, diputado Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que "el país merece saber si aquí hubo negligencia, ocultamiento o manipulación de cifras que terminaron comprometiendo las finanzas públicas y el futuro económico de Chile".