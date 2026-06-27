Más de 100 mil personas participaron en la Marcha del Orgullo en Santiago

Santiago 27 de junio 2026. Manifestantes de Contra Marcha son fotografíadados durante la XXVI Marcha del Orgullo que organiza el Movimiento de Integracion y Liberacion Homosexual Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 27 Jun. (ATON) -

La movilización conmemoró los 35 años del Movilh y estuvo marcada por llamados a fortalecer los derechos de las personas LGBTIQ+, además de críticas al Gobierno y a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Con una convocatoria que superó las 100 mil personas, este sábado se desarrolló en Santiago la XXVI Marcha del Orgullo, una actividad que este año estuvo marcada por la conmemoración de los 35 años del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y por una serie de demandas relacionadas con la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+.

La movilización comenzó en Plaza Baquedano y avanzó por la Alameda hasta Los Héroes, reuniendo a organizaciones sociales, representantes de derechos humanos, delegaciones internacionales y miles de asistentes que portaron banderas y pancartas en favor de la igualdad y la no discriminación.

En esta edición, el desfile fue encabezado por personas mayores de la comunidad LGBTIQ+, como una forma de reconocer a quienes impulsaron la defensa de los derechos de la diversidad sexual en décadas marcadas por la discriminación.

"Estamos felices con esta alta convocatoria con más de 100 mil personas. Esto viene a reflejar que nuestra lucha no descansa, ni duerme, ni menos volverá a los armarios", señaló la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.

La dirigente explicó que la decisión de poner a los adultos mayores al frente de la marcha respondió a la necesidad de relevar la memoria histórica del movimiento.

"Muchas personas, hoy adultas, vivieron su juventud en tiempos en que expresar libremente la orientación sexual o la identidad de género podía significar la cárcel. Sin embargo, muchos nunca dejaron de luchar por una sociedad más justa e inclusiva. Porque no hay Orgullo sin memoria, es que este año marchamos junto a los adultos mayores", agregó.

Durante la actividad, el Movilh y la Fundación Iguales reiteraron la necesidad de avanzar en la reforma a la Ley Zamudio, fortalecer las sanciones frente a los discursos de odio y adoptar nuevas medidas para enfrentar la discriminación.

Además, los organizadores cuestionaron algunas decisiones adoptadas recientemente por las autoridades. En ese contexto, manifestaron preocupación por lo que calificaron como señales contradictorias del Gobierno respecto de los derechos LGBTIQ+, así como por la aprobación, en la Cámara de Diputadas y Diputados, de un proyecto de resolución que solicita eliminar el lenguaje inclusivo de las políticas públicas.

En la jornada también se dieron a conocer cifras del XXIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género del Movilh, el cual reportó un aumento de 27,1% en los casos y denuncias por discriminación durante el último año, alcanzando un total de 3.620 vulneraciones, la cifra más alta registrada por la organización desde que lleva este registro.

La marcha concluyó con un acto cultural en Plaza Los Héroes, donde se realizaron presentaciones artísticas y actividades orientadas a promover el respeto por la diversidad y la igualdad de derechos.