Más de 143 mil clientes enfrentarán corte de agua desde este viernes en la RM

Antofagasta, 6 de diciembre de 2023 Puntos de abastecimientos luego de una falla electrica provocando masivo corte de agua en la region de Antofagasta. Efrain Jara/Aton Chile - EFRAIN JARA/ATON CHILE

Santiago 21 May. (ATON) -

La suspensión del servicio comenzará mañana a las 20:00 horas y se extenderá hasta el domingo 24 en la mañana.

A partir de mañana por la noche, miles de hogares del sector sur de la Santiago enfrentarán una interrupción programada del suministro de agua potable debido a trabajos de infraestructura que realizará Aguas Andinas.

La suspensión del servicio se extenderá durante 36 horas, comenzando a las 20:00 horas del viernes y finalizando el domingo 24 de mayo a las 08:00 horas.

Según se informó, la medida responde a la ejecución de la obra denominada Paralelo Tramo Trinidad , proyecto considerado clave para fortalecer la seguridad hídrica en la zona sur de la capital.

Los trabajos contemplan la renovación del acueducto paralelo y el reforzamiento de más de 13 kilómetros de la red de distribución, faenas calificadas como de alta complejidad técnica.

La contingencia afectará a 143.048 clientes distribuidos en ocho comunas de la Región Metropolitana: La Cisterna, El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.

Entre ellas, La Cisterna será la comuna más afectada, ya que el corte abarcará el 100% de su territorio. También se verán comprometidos gran parte de El Bosque y sectores de San Ramón y La Granja.

Las autoridades señalaron además que existe un catastro de clientes críticos y sensibles dentro de la zona afectada, incluyendo establecimientos y servicios prioritarios que serán monitoreados durante la contingencia.

Para enfrentar el corte, se anunció un plan intersectorial coordinado entre organismos públicos y la sanitaria, mientras que los canales de atención y el Contact Center de la empresa funcionarán de manera continua durante toda la emergencia.

Desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios también informaron que se desplegará una fiscalización permanente para verificar el cumplimiento de las medidas comprometidas por la empresa.

Nuestra labor es garantizar que la empresa cumpla estrictamente con los plazos de obra y los planes de mitigación. Estaremos en terreno fiscalizando que los 143 mil clientes afectados reciban el apoyo comprometido , afirmó el superintendente, Jorge Rivas.