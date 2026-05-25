Más de 27 mil hogares sin energía eléctrica tras fuerte sismo en Calama

Calama 25 de mayo 2026. Un fuerte sismo de 6,9 grados de magnitud, con epicentro en Calama, remecio esta tarde al norte del pais, entre las regiones de Arica y Atacama. Dragomir Yankovic/Aton Chile - PEDRO TAPIA/ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

El movimiento telúrico provocó el corte de electricidad principalmente en Calama, donde de acuerdo con las Superintendencia de Electricidad y Combustibles, son 27.139 hogares que se encuentran actualmente sin luz.

Un total de 27.139 hogares se encuentran actualmente sin energía eléctrica producto del fuerte sismo, de magnitud 6.9 que afectó a varias ciudades de la Región de Antofagasta.

Según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la ciudad que reúne la mayor cantidad de clientes sin luz es Calama, aunque también se interrumpió el suministro en varios lugares de Antofagasta.

Según datos del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico, que se percibió a las 17:52 de este lunes, tuvo una profundidad de 114 km con epicentro a 20 km al sur de Calama, aunque se sintió en parte importante del norte de Chile.

De hecho, Senapred, informó poco después del sismo que fue percibido entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama.