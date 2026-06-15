Publicado 15/06/2026 10:58

Más de 34 mil inscritos comienzan a rendir hoy la PAES de invierno

Santiago, 16 de junio 2025. Estudiantes asisten al Colegio Salesiano El Patrocinio de San Jose comnuna de Providencia para dar la prueba de Mateticas durante la PAES de invierno. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile
Santiago, 16 de junio 2025. Estudiantes asisten al Colegio Salesiano El Patrocinio de San Jose comnuna de Providencia para dar la prueba de Mateticas durante la PAES de invierno. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 15 Jun. (ATON) -

El reconocimiento de salas se efectuará entre las 12:00 y las 13:00 horas de este lunes, mientras que a las 15 horas se rendirá la Prueba de Competencia Matemática 2 (M2).

Más de 34 mil inscritos e inscritas rendirán hoy la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de invierno, proceso exclusivo para las y los egresados de Enseñanza Media en 2025 o en años anteriores.

El reconocimiento de salas se efectuará entre las 12:00 y las 13:00 horas de este lunes, mientras que a las 15 horas se rendirá la Prueba de Competencia Matemática 2 (M2).

Mañana, a las 9 horas se rendirá la Prueba de Competencia Lectora y a las 15 horas, la Prueba Electiva de Ciencias.

El miércoles, en tanto, a las 9 horas, se rendirá la Prueba de Competencia Matemática 1 (M1), mientras que a las 15 horas será el turno de la Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales.

Las personas deben portar su tarjeta de identificación impresa que contiene la información sobre el local y sala de rendición, además de la cédula de identidad chilena o pasaporte.

No pueden portar bolsos, carteras ni mochilas. Tampoco libros, cuadernos o cualquier elemento que no sea imprescindible para rendir la PAES.

Además, los dispositivos electrónicos están prohibidos, como tablets, calculadoras, máquinas fotográficas, relojes inteligentes y audífonos.

En el caso de los celulares, está prohibido su uso dentro de la sala de rendición de las pruebas. Deberán ser guardados apagados en una bolsa autosellable.

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