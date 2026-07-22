Más de cuatro años: Nueva prórroga del estado de excepción en macrozona sur

Tirua, 12 de septiembre 2024 En el sector La Campana un allanamiento dejo a una persona muerta y a un detective herido ademas de 7 detenidos en un operativo relacionado con la organizacion Weichan Auka Mapu. Carlos Acuna/Aton Chile - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 22 Jul. (ATON) -

La medida, aprobada por la Cámara de Diputados y ahora por el Senado, rige desde mayo de 2022 en la macrozona sur, remecida en los últimos días por la muerte del cabo de Carabineros, Marcos Cosme.

Tras más de cuatro años de vigencia, el Senado respaldó por 34 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención una nueva prórroga del estado de emergencia en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

La medida ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, rige desde mayo de 2022 en la macrozona sur, remecida en los últimos días por la muerte del cabo de Carabineros, Marcos Cosme.

Los senadores valoraron transversalmente la prórroga de la medida por otros treinta días y coincidieron en que el Estado debe mantener el estado de excepción mientras continúen operando células terroristas activas, aunque reconocieron que los hechos de violencia han disminuido.

Solo una vez que se desarticulen definitivamente los grupos terroristas y sean puestos ante la justicia se podrá conversar la forma responsable de terminar con la medida, advirtieron diversos senadores y senadoras.

Agregaron que esto significa establecer una diferencia clara entre quienes plantean reivindicaciones dentro estado de derecho y entre quienes acceden a las armas y al terror .

En todo caso, advirtieron que "no se puede normalizar una militarización permanente, hay que llevar esto a ley y no depender de mayorías circunstanciales del Congreso".

Asimismo, llamaron a avanzar en medidas legislativas como las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y el proyecto de incentivo a Carabineros.

En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, precisó que la implementación del estado de excepción constitucional ha sido fundamental para la estabilización de la zona, logrando una reducción del 82% en los eventos de violencia, en comparación con el año 2021 .