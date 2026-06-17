Mataron a puñaladas a mujer en Maipú: Regresaba a su casa tras baile entretenido

Chile.- Detienen a cuatro menores venezolanos por asalto en modo "jauría" en Las Condes - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 17 Jun. (ATON) -

Un menor fue entregado por su madre a Carabineros, por su presunta participación en el crimen. Por el momento está descartado el robo y se investiga la causa del homicidio, al parecer rivalidades entre el autor y un hijo de la víctima, de nacionalidad venezolana, quien tenía 64 años.

Una mujer de 64 años, de nacionalidad venezolana, fue asesinada a puñaladas cuando regresaba a su hogar en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, después de participar en una actividad de baile entretenido cerca de su domicilio. Un menor fue detenido por el crimen.

El ataque con arma blanca ocurrió cerca de las 22 horas de anoche en calle Abisinia con Pelarco, donde la víctima fue apuñalada en tres oportunidades por un sujeto que, según testigos, bajó de un vehículo. Murió en el mismo lugar. Posteriormente, una mujer entregó a su hijo menor de edad a Carabineros, el que estaría involucrado en los hechos.

Al respecto, el capitán Ignacio Gatica informó que "testigos señalan la participación de una persona de la cual Carabineros logró la detención y que en este momento, por disposición del Ministerio Público, personal de de la Policía de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Homicidios, se encuentra realizando diferentes diligencias para esclarecer este hecho".

En cuanto a la víctima, señaló que "ella vendría de una actividad deportiva, según familiares cerca del sitio de suceso, practicando baile entretenido y fue en ese momento cuando ya regresaba a su domicilio ocurrió esta agresión que terminó en resultado fatal".

Acerca de un presunto robo, el capitán dijo que "en primera instancia estaría descartado, pero todo es materia de investigación, se están verificando todos los antecedentes y las especies que portaba la víctima al momento de los hechos". Al parecer, el menor mantiene una rivalidad con el hijo de la mujer asesinada.

Finalmente, el subprefecto Luis Espinoza, de la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó que se están revisando cámaras de seguridad para "vincular a este sujeto de interés con el hecho de poder establecer, efectivamente, si corresponde al autor del mismo".