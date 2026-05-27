Matthei e inconsistencia en cálculo de la deuda: "Es un error demasiado básico"

Santiago 6 de noviembre 2025. Teniendo invitados a los candidatos presidenciales, y postulantes a la Camara en la RM, el cardenal Fernando Chomali, preside encuentro de oracion para ofrecer un espacio de recogimiento y reflexion en el marco del actual - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 27 May. (ATON) -

La excandidata presidencial dijo que para elaborar su programa de gobierno no ocupó las cifras oficiales del gobierno de Gabriel Boric.

Con dureza se refirió Evelyn Matthei a las inconsistencias detectadas por el actual gobierno en la proyección de la deuda hecha por la administración de Gabriel Boric, cuando su ministro de Hacienda era Nicolás Grau.

La excandidata presidencial de Chile Vamos dijo en Radio Pauta que tal situación, que implica un monto de 10.000 millones de dólares, "es un error demasiado básico".

Y recordó que con el grupo de economistas que le colaboraron en su última campaña tenían "clarísimo que todas las cifras esperadas de recaudación fiscal estaban infladas".

Según la exalcaldesa de Providencia, lo señalado por el primer Informe de Finanzas Públicas del gobierno del Presidente José Antonio Kast "es un tema preocupante, porque es harto dinero. Que no calcen las cifras es un error demasiado básico. Hay que ver si hay algún tipo de supuesto detrás".

Evelyn Matthei añadió que es "admiradora del Consejo Fiscal Autónomo, que ya se reunió con el ministro (de Hacienda) Jorge Quiroz y señaló que iba a dar sus observaciones respecto de este informe trimestral Hay que esperara lo que dice".

Y explicó que "en los últimos tres o cuatro años se había recaudado mucho menos de lo que esperaba, y lo raro es que nunca corrigieron esa metodología. Se le dijo muchas veces a la entonces directora de Presupuestos (Javiera Martínez) y nunca lo corrigieron Nosotros, por lo menos, siempre trabajábamos con cifras que no eran las oficiales".

En base a ello dijo que "el programa de gobierno que habíamos elaborado tomaba en cuenta que la deuda era mayor que la que aparecía en estos documentos".