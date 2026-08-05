Máximo Pavez defiende procedimiento por test de drogas de Juan Pablo Rodríguez

Santiago, 12 de julio de 2026. El subsecretario del Interior, Maximo Pavez junto al director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum; y el jefe nacional de Migraciones y Extranjeria de la PDI, Adolfo Millan, actualizan cifras del Plan de Control - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El subsecretario del Interior respondió a las críticas de Arturo Squella y afirmó que actuó conforme a las normas de Contraloría y al contrato vigente con el laboratorio encargado del examen.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, respondió a las críticas de Arturo Squella por su rol en la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. El presidente republicano cuestionó que Pavez no entregara detalles del test de drogas positivo y lo derivara al laboratorio Corthorn Health.

Todo lo que se ha hecho en esta materia, está regulado por la Contraloría y por contratos que el Estado de Chile suscribió a través de una licitación pública, el cual se ejecuta a través de un servicio público, que es el Senda. Es un servicio público descentralizado, independiente", explicó Pavez en entrevista con Radio Infinita.

Y agregó que "solo hemos hecho aquello que nos permite la Contraloría y nos obliga la Contraloría, y también aquello que está en un contrato que se suscribió en el contexto de una licitación, que es un contrato reglado".

Respecto de la solicitud realizada por Rodríguez para acceder a los antecedentes del examen, Pavez señaló que "toda la información adicional, ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Poner en contacto al subsecretario con el laboratorio. Porque, insisto, la información, el detalle, no llega a la subsecretaría del Interior, porque no estaba diseñado en el contrato que así fuera".

Yo escribí un correo electrónico pidiendo más detalles. Toda la información que me llegó, yo se la reenvié al subsecretario de Hacienda. Si esa información, la información que a mí me llegó del laboratorio (...) satisface o no la pretensión de información, no es algo que me compete a juzgar", agregó.

Sobre los otros exámenes que se ha realizado Rodríguez, que han arrojado negativo, Pavez advirtió que "no me corresponde en esta entrevista dar una opinión respecto a decisiones personales (...) A mí lo que me corresponde, en primer lugar, es representar al gobierno en la aplicación de un procedimiento que está regulado".

Consultado por las criticas a su gestión del Presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que no me corresponde en esta tribuna polemizar, y no lo voy a hacer, con el senador Squella, respecto al cual tengo muy buena opinión, en el contexto de una declaración que se da en un chat privado que se filtra (...) la polémica creo que hay que darla por superada".

Sobre el comentario del senador republicano de sacar gente "inmoral" del Gobierno, Pavez replicó: "No me siento identificado por ese calificativo".

DIRECCIÓN DEL SENDAEn la entrevista el subsecretario del Interior se refirió, además, a los inconvenientes en la dirección del Senda explicó este "es un cargo de Alta Dirección Pública. Por lo tanto, el Presidente tenía dos opciones, nombrarlo directamente como lo hizo, por ejemplo, con el Servicio de Migraciones, o no".

"La decisión del Presidente fue utilizar lo que se denomina bala de plata en otros servicios, en otros 12. No llegó al Senda eso. El Senda estaba a cargo de una persona respecto de la cual tengo la mejor opinión, pero era una ex ministra de Estado de la Presidenta Bachelet, que era la ex ministra Riffo, y por lo tanto, a poco andar, se le pidió la renuncia por falta de confianza política", explicó.

Y argumentó que "la Alta Dirección Pública tiene un atraso, pero nosotros ya estamos concursando ese cargo. Entonces, yo lamento, por supuesto que lamento, que no tengamos todavía ese concurso cerrado, porque nos encantaría haber tenido un director titular".

Ahondando en los detalles del protocolo, la autoridad relevó que, en caso que un funcionario rechace el resultado del test, tiene derecho a la contramuestra, pero subrayó "se tiene que hacer en el mismo laboratorio, porque es lo que se licitó de esa forma. No se puede de otra manera".