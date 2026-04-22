Medicamentos y pañales: Quiroz aclara que beneficio no es reducción del IVA

Valparaiso, 22 de abril 2026 Punto de prensa del ministro de Hacienda Jorge Quiroz Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 23 Abr. (ATON) -

El titular de Hacienda fue claro sobre el tema tributario: Esos ajustes tenemos que verlos en detalle quiero decir que es una bonificación a las personas, que está asociado al 19% IVA, pero no es una rebaja del IVA .

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó en el Congreso el proyecto de Reconstrucción Nacional, destacando además el acuerdo alcanzado con el Partido de la Gente (PDG).

Desde su perspectiva, la iniciativa busca marcar un punto de inflexión: Esperemos sea recordado como un antes y un después en materia de crecimiento económico del país y sobre todo en la generación de empleo en términos de superar nuestra decadencia, con 850 mil desempleados, más de 30 meses con tasas de desempleo altísimas, en términos de devolver la esperanza .

El secretario de Estado subrayó que el proyecto cuenta con suma urgencia y que su tramitación se iniciará en la comisión de Hacienda: Los días que vienen los vemos con esperanza, con comisión de Hacienda como condición primaria, vemos un proceso bien diseñado, una buena calendarización .

El martes, la diputada del PDG Zandra Parisi confirmó que su bancada apoyará la megarreforma si el gobierno incorpora beneficios en medicamentos y pañales. Según el partido, el compromiso busca apoyar a los sectores más vulnerables y a la clase media .

AJUSTES Y PRECISIONES

El ministro reconoció que aún existen aspectos por definir: Hay temas que preocupan, hay temas que están en el proyecto, otros vienen después. Tenemos que trabajar con los equipos técnicos del PDG, al igual que otras iniciativas que estamos viendo con otros grupos políticos que no están en la coalición, como los Nacional Libertarios. Esos ajustes tenemos que verlos en detalle, los contornos .

Aclaró que la medida acordada no implica una rebaja tributaria: Esos ajustes tenemos que verlos en detalle, los contornos, quiero decir que es una bonificación a las personas, que está asociado al 19% IVA, pero no es una rebaja del IVA .

El diputado y jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, anunció que "junto al Gobierno han llegado a un acuerdo llamado el Plan alivio clase media. El Partido de la Gente, tras dialogar con el Gobierno, votará a favor, en general, la idea de legislar de la ley miscelánea o ley de reconstrucción".

Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, agradeció al PDG y señaló que han escuchado a la colectividad y "a muchas otras fuerzas políticas respecto de la tasa de impuestos para las pymes. Las pymes han venido planteando que la actual tasa del 12,5% de impuestos de categoría sea permanente y no sea sólo transitoria".