Santiago, 20 de mayo de 2026. Imagenes referenciales de IPC en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 1 Jun. (ATON) -

En materia de seguridad, el 36% cree que la principal medida debiera ser endurecer penas contra el crimen organizado, 33% recuperar barrios tomados por el narcotráfico y 31% reformar el sistema judicial, junto con aumentar la dotación, equipamiento y respaldo a las policías.

La última encuesta Cadem arrojó que medidas para bajar el costo de la vida (59%) es considerado el anuncio económico más esperado de la Cuenta Pública, seguido de lejos por reducir el gasto público (30%)

En materia de seguridad, el 36% cree que la principal medida debiera ser endurecer penas contra el crimen organizado, 33% recuperar barrios tomados por el narcotráfico y 31% reformar el sistema judicial, junto con aumentar la dotación, equipamiento y respaldo a las policías.

En inmigración, el 41% piensa que la medida más prioritaria es eliminar beneficios para inmigrantes en situación irregular, 36% expulsar con mayor rapidez a los inmigrantes ilegales, 31% reforzar la coordinación entre policías, Fuerzas Armadas y servicios migratorios y 31% convertir en delito el ingreso irregular a Chile.

Por su parte, en salud, el 45% opina que la prioridad número uno es reducir las listas de espera, mientras en educación el anuncio más esperado es terminar con la tómbola del sistema de admisión escolar (48%).

Finalmente, el 57% (+2pts) declara tener mucho o bastante interés en informarse de lo que ocurra en la Cuenta Pública de este lunes.