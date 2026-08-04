Megarreforma: 160 alcaldes piden al Senado aprobar compensación a municipios

Valparaiso, 22 de julio 2026 La ministra de Energia, Ximena Rincon, en la Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 4 Ago. (ATON) -

A través de una declaración pública, los jefes comunales valoraron que el diálogo con el Gobierno "permitiera el principal objetivo trazado por el municipalismo; que ningún municipio se viera afectado en sus ingresos por la megarreforma".

Un grupo de 160 alcaldes y alcaldesas del oficialismo pidió al Senado respaldar la propuesta de compensación por la exención de contribuciones a los adultos mayores, en el marco de la megarreforma.

A través de una declaración pública, los jefes comunales valoraron que el diálogo con el Gobierno "permitiera el principal objetivo trazado por el municipalismo; que ningún municipio se viera afectado en sus ingresos por la megarreforma".

En esta línea, pidieron al Senado "aprobar la propuesta de compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país, donde tanto los ingresos directos como los que se reciben a través del fondo común municipal se mantienen intactos".

Y rechazaron "categóricamente las críticas formuladas por un grupo de alcaldes , respecto al acuerdo alcanzado".

Los jefes comunales argumentaron que las "trincheras políticas afectan al municipalismo mientras rentabilizan agendas políticas e ideológicas y nos hacen perder de vista lo importante: los municipios existimos para servir y dar respuesta concretas, eficientes y permanentes a quienes servimos, nuestros vecinos".

Junto con ello, realizaron un llamado a los alcaldes a "trabajar unidos, recordando siempre que la AChM actúa en función de los 345 municipios de Chile, como un solo país".

"Hoy es imperioso avanzar hacia una Modernización del Fondo Común Municipal que haga más eficiente, justo y solidario el sistema de financiamiento municipal. Junto con ello, es necesario avanzar hacia metodologías modernas de recaudación a través de una nueva Ley de Rentas III, reducir la burocracia en la relación entre municipios, Estado y ciudadanos, y dar un paso decidido en materia de transparencia y probidad", afirmaron.

Finalmente, invitaron al Gobierno, al Congreso Nacional y a todo el municipalismo "a enfrentar unidos, con esperanza y responsabilidad, este desafío y esta gran oportunidad: por el bien de nuestros compatriotas y por el futuro de Chile".

Entre quienes firmaron la declaración pública se encuentran los alcaldes y alcaldesas de La Condes, Catalina San Martín; de Ñuñoa, Sebastián Sichel; de Santiago, Mario Desbordes; de Concepción, Héctor Muñoz; de La Florida, Daniel Reyes; de San Miguel, Carol Brown, entre otras autoridades.