Megarreforma: Ausencia del senador Van Rysselberghe obligó a posponer votación

Valparaiso, 22 de julio 2026 El ministro de Hacienda Jorge Quiroz, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, realiza un punto de prensa tras sesion en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 23 Jul. (ATON) -

Parlamentario UDI se ausentó a último minuto por problemas personales y puso en riesgo a mayoría de 26 votos del oficialismo. "Son situaciones que pasan en la vida, son comprensibles", dijo el biministro Claudio Alvarado.

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, confirmó que la ausencia por motivos personales del senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) obligó a postergar la votación final del proyecto de reconstrucción en el Senado, tras su paso por comisión mixta.

En lo formal, la solicitud de postergación la realizó el comité de senadores de la UDI y luego el Ejecutivo retiró la urgencia del proyecto, por lo cual el único artículo pendiente, la compensación por la exención de contribuciones, se votará la primera semana de agosto.

"Hoy día hemos aprobado en la Cámara de Diputados el informe de la comisión mixta y la votación en el Senado, a petición de la bancada de la UDI, haciendo uso del reglamento de la corporación, solicitó postergar la votación al regreso de la semana distrital", explicó Alvarado.

"El gobierno, que debía retirar la urgencia, así se hizo y la votación se va a generar el día que se reinicie la actividad legislativa en el mes de agosto, que es el día 4", añadió el biministro. La última semana de julio es distrital y no funciona el Congreso.

Sobre la situación de Van Rysselberghe, el biministro señaló que "por razones impostergables de carácter personal no podía estar hoy día aquí en el hemiciclo, son situaciones que pasan en la vida, son comprensibles y se resuelve postergar la votación".

El proyecto requiere 26 votos para su aprobación y con la ausencia del senador UDI se perdía esa mayoría. La megarreforma iba directo a su aprobación durante la jornada de este jueves tras su despacho en comisión mixta y la Cámara de diputados, sin embargo el oficialismo sufrió este percance de último minuto.

La disposición que falta aprobar define un aporte del fisco de un millón 500 mil UTM al Fondo Común Municipal (FCM) para compensar la menor recaudación de los municipios por la aplicación de la exención de las contribuciones a las personas mayores de 65 años.