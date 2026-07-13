Megarreforma: Comisión de Hacienda termina despacho para votación del miércoles

Santiago, 10 de Julio del 2026. El Ministro de Hacienda Jorge Quiroz, llegando a la Comisión de Hacienda del Senado continúa la tramitación del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social Luis Quinteros/Aton Chile - LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Santiago 13 Jul. (ATON) -

Se espera que hoy se vote el "corazón" del proyecto, esto es la rebaja del impuesto de Primera Categoría del 27% al 22%, y la invariabilidad tributaria, entre otros artículos. El proyecto debe votarse en sala el próximo miércoles.

A las 9:30 horas de hoy se reiniciará la discusión y votación en particular del proyecto de reconstrucción en la Comisión de Hacienda del Senado, que se reunirá en la sede del Congreso en Santiago. El próximo miércoles es la votación en sala.

Se espera que hoy se vote el "corazón" del proyecto, esto es la rebaja del impuesto de Primera Categoría del 27% al 22%, y la invariabilidad tributaria, entre otros artículos. En la jornada de viernes se aprobó de la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.

Si bien, no se abordaron por completo las normas sobre invariabilidad tributaria, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, retiró tres indicaciones que rompían el acuerdo con los senadores del PPD Loreto Carvajal y Ricardo Celis.

El proyecto original establecía una tasa especial de 23,5% de impuesto corporativo para los grandes inversores, pero el ministro introdujo indicaciones que la rebajaban a 22%, pero las retiró luego de los reclamos de los senadores PDD.

Tras el anuncio de Quiroz, el senador Rojo Edwards (Ind.) manifestó que "yo creo que esto es un cambio en las condiciones que se estaba conversando, y acá no solamente están los senadores del PPD, también están los senadores de Gobierno, así que yo quiero manifestar mi total rechazo al retiro de estas indicaciones".

Por su parte, el senador Rodolfo Carter (Ind.) expresó que compartía el diagnóstico de Edwards, "pero no el enojo, creo que el gesto que ha tenido el Ejecutivo a través del ministro de Hacienda de honrar lo que entendió la contraparte es fundamental. Entender qué siente el otro. No solamente lo que entendí yo, lo que siente el otro".

En tanto, el senador Javier Macaya (UDI) indicó que "en lo personal yo tiendo a compartir, no lo voy a plantear como una cuestión de molestia, pero en lo personal, yo empatizo con el planteamiento que hace el senador Edwards".

Luego de la sesión, la senadora socialista Daniella Cicardini declaró que "pasaron cosas bien curiosas. Yo no puedo dejar de mencionar esta trampa que estaba haciendo el ministro Quiroz y salió pillado, y yo creo que eso es grave. Porque cuando cambia cifras sobre la base de un acuerdo que tenía con los senadores del PPD, evidentemente eso no da confianza".

"La invariabilidad tributaria no se alcanzó a votar y quizás con qué va a llegar en la próxima sesión de Hacienda. ¿Con qué versión de acuerdo? ¿Con acuerdo final final, este sí que vale, ahora sí que sí? Yo creo que lo importante es que la ciudadanía ve que llegar a un acuerdo con el Gobierno es peligroso porque el ministro no cumple su palabra y quienes pueden salir tremendamente perjudicados de estas decisiones erráticas precisamente son los chilenos y chilenas", añadió la senadora Cicardini al término de la sesión el viernes.