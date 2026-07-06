Megarreforma: Comités del Senado ampliaron plazos para presentar indicaciones

Valparaiso, 24 de junio 2026 El ministro de Hacienda Jorge Quiroz en la Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 6 Jul. (ATON) -

Los nuevos plazos quedaron establecidos de la siguiente manera: Comisión de Medio Ambiente, hasta las 20:00 horas de hoy lunes 6 de julio; Comisión de Trabajo, hasta el mediodía del miércoles 8 de julio; y Comisión de Hacienda, hasta las 20:00 horas del jueves 9 de julio.

Los comités del Senado informaron que se ampliaron los plazos para la presentación de indicaciones al proyecto de ley de reconstrucción nacional, que inicia hoy su tramitación en particular en la Cámara Alta.

La decisión fue ratificada de manera unánime, dando curso al nuevo cronograma que busca facilitar las negociaciones en torno a materias clave de la iniciativa, entre ellas la rebaja del impuesto corporativo, las compensaciones para los municipios y el Crédito Tributario al Empleo.

De esta manera, los nuevos plazos para el ingreso de indicaciones quedaron establecidos de la siguiente manera: Comisión de Medio Ambiente, hasta las 20:00 horas de hoy lunes 6 de julio; Comisión de Trabajo, hasta el mediodía del miércoles 8 de julio; y Comisión de Hacienda, hasta las 20:00 horas del jueves 9 de julio.

La ampliación de los plazos se zanjó en la reunión de comités que se realizó hoy a las 9.30 horas y busca generar un espacio adicional para alcanzar acuerdos sobre los principales contenidos del proyecto antes de que continúe su tramitación legislativa.

En todo caso, según se definió la semana pasada en la mesa política por la megarreforma, el objetivo es que el proyecto se vote en sala el martes 21 y miércoles 22 de julio. El Gobierno tiene los votos para aprobar por mayoría de 26 votos,.

En efecto, la megarreforma fue respaldada en general por el Senado el 24 junio pasado por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención (del PPD Pedro Araya). La Cámara de Diputados la aprobó en general y en particular el 20 de mayo pasado después de más de 90 votaciones.

PRINCIPALES DISPOSICIONES

Entre las principales normas se encuentra la reducción gradual, desde 27% a 23%, del Impuesto de Primera Categoría para las empresas; la reintegración del sistema de tributación a la renta y la invariabilidad tributaria por 25 años para inversionistas locales o extranjeros.

Además, se considera un aumento en 400 millones de pesos del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios para Valparaíso y su extensión a las regiones de Ñuble y del Biobío.

Igualmente, se establece un crédito tributario al empleo; la exención transitoria del pago de IVA a la compra de viviendas nuevas y el fin del pago de contribuciones por la vivienda principal para las personas mayores de 65 años de edad.