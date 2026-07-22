Megarreforma: Designan a diputados y senadores que integrarán comisión mixta

Valparaiso, 21 de julio 2026 Diputados de oposicion en la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 22 Jul. (ATON) -

La Cámara de Diputados y Diputados confirmó la nómina de parlamentarios que conformarán la comisión mixta que estará encargada de discutir un artículo de la megarreforma. Por parte del Senado, la instancia estará conformada por los legisladores de la comisión de Hacienda.

La Cámara de Diputados y Diputados confirmó la nómina de parlamentarios que conformarán la comisión mixta que estará encargada de discutir un artículo de la megarreforma impulsada por el Gobierno.

Los diputados Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Partido Republicano), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (PS) fueron elegidos para integrar la comisión.

Por parte del Senado, la instancia estará conformada por los legisladores de la comisión de Hacienda: Javier Macaya (UDI), Rodolfo Carter (IND-REP), Daniella Cicardini (PS), María José Gatica (RN) y Paulina Vodanovic (PS).

La comisión mixta sesionará esta tarde para resolver el artículo pendiente de la iniciativa. Tras ser discutido en la instancia, el texto deberá sr votado en la Cámara y luego en el Senado para poder ser despachado.

Esta mañana en conversación con Duna, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que la megarreforma será despachada durante esta jornada.

"Si el oficio de la Cámara llega antes de la 19:00, se pone sobre tabla y se vota en esa sesión. Sin embargo, si eso no ocurre, yo ya cité a una sesión especial entre las 19:00 y 21:00 horas para poder despachar hoy el proyecto de reconstrucción", indicó.