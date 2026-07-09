Megarreforma: Gobierno mantuvo franquicia Sence y proyecto pasó a Hacienda

Valparaiso, 8 de julio 2026 El ministro de Hacienda Jorge Quiroz en la sesion de la Comision de Trabajo en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 9 Jul. (ATON) -

La Comisión de Trabajo del Senado aprobó a última hora de anoche el proyecto de reconstrucción y lo despachó a su similar de Hacienda, donde hoy seguirá la tramitación en materias de su competencia.

La Comisión de Trabajo del Senado aprobó a última hora de anoche el proyecto de reconstrucción y lo despachó a su similar de Hacienda, donde hoy seguirá la tramitación en materias de su competencia.

En la de Trabajo, la senadora Andrea Balladares y los senadores Luciano Cruz Coke (presidente), Gastón Saavedra, Arturo Squella y Daniel Núñez analizaron las indicaciones presentadas por el Gobierno.

A nombre del Ejecutivo, el subsecretario de Trabajo, Gustavo Rosende, y el director del Sence, Rodrigo Valdivia, explicaron las indicaciones. Entre ellas, la principal fue la mantención de la franquicia Sence.

"En el proyecto original se eliminaba la franquicia Sence, pero ahora se la modifica para dotarla de calidad, fiscalización y eficiencia. La idea es fortalecer el sistema con más control en el uso de los recursos", explicaron

También anunciaron que el Gobierno presentará un proyecto para modernizar el Servicio. Los senadores abogaron porque dicho texto ingrese con urgencia pensando en la necesidad de cualificar la mano de obra especialmente la de las pequeñas y medianas empresas.