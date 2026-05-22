Megarreforma: Longton insta al Senado a abrirse al diálogo y "no atrincherarse"

Valparaiso, 4 de agosto 2025 Punto de prensa del diputado Andres Longton Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 23 May. (ATON) -

"La actitud de algunos senadores de oposición nos recuerda a esa política que renuncia al debate de ideas y opta por atrincherarse para hablarle únicamente a su propio sector , aseguró el parlamentario RN.

El senador de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, llamó a sus pares a abrirse al diálogo para que prospere en la Cámara Alta el plan de reconstrucción nacional, pues Chile necesita crecer y generar más empleo .

"La actitud de algunos senadores de oposición nos recuerda a esa política que renuncia al debate de ideas y opta por atrincherarse para hablarle únicamente a su propio sector , aseguró el parlamentario RN.

Y agregó que Chile necesita crecer, generar más empleo y avanzar con sentido de urgencia. Las diferencias son legítimas, pero negarse al diálogo es el camino equivocado para un país que ya está cansado de la confrontación y la polarización

Sentarse a conversar es lo mínimo que pueden hacer senadores que piensan distinto, pero que no pueden restarse del diálogo, como ocurrió en la Cámara de Diputados , agregó Longton.

Sobre las discusiones que se han estado dando sobre la premura del Gobierno para resolver la iniciativa, el senador aseguró que hay que darse el tiempo necesario para hacer una buena discusión, pero sin extenderla innecesariamente .