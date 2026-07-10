Chile.- Megarreforma: PPD pone en duda acuerdo con Gobierno por rebaja de impuesto

Valparaiso, 8 de julio 2026 Punto de prensa del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, y los senadores Ricardo Celis, Paulina Nunez y Loreto Carvajal tras comision de Trabajo Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 11 Jul. (ATON) -

Los parlamentarios de oposición cuestionaron la indicación del Ejecutivo que reduce el impuesto corporativo al 22%, asegurando que modifica los términos del entendimiento alcanzado durante la tramitación de la reforma.

El acuerdo alcanzado esta semana entre el Gobierno y senadores del PPD para destrabar la discusión sobre la invariabilidad tributaria quedó en entredicho luego de que el Ejecutivo presentara una indicación a la megarreforma que rebaja el impuesto de primera categoría desde el 23% inicialmente considerado al 22%.

La modificación generó reparos entre los parlamentarios de la colectividad, quienes sostienen que ese porcentaje no fue parte de las conversaciones que permitieron alcanzar el entendimiento y que altera el equilibrio de la fórmula acordada.

Nuestras conversaciones fueron siempre con una sobretasa del 1,5% sobre el régimen tributario actual (propuesto del 23%), y no sobre un régimen tributario distinto. Por lo tanto, si el Ejecutivo baja eso al 22% como se ha señalado hoy día, eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente , aseguró el senador PPD Ricardo Celis.

Y agregó que eso significa recaudación fiscal significativamente menor, porque uno de los elementos importantes que colocamos en esto es que nosotros acudimos porque entendemos qué es lo mejor para Chile, qué recauda más, para financiar programas sociales y para eso disminuir la recaudación en la práctica, ¿qué significa? Que en lugar del 1,5% dejarla en el 0,5%. Nosotros no estamos dispuestos a eso

El escenario abrió un nuevo foco de tensión en la tramitación de la megarreforma económica impulsada por el Ejecutivo.

Desde el PPD señalaron que evaluarán los pasos a seguir, al estimar que la indicación cambia aspectos relevantes del acuerdo político alcanzado con Hacienda.