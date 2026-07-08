Megarreforma: Presidenta del Senado impulsará acuerdos "hasta el último minuto"

Chile.- Presidenta del Senado llama a su sector a enfocarse en aprobar la megarreforma - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 8 Jul. (ATON) -

"Como presidenta del Senado siento el deber de mantener este diálogo hasta el último minuto y ese último minuto es el 15 de julio, cuando el proyecto se vote en la Sala. Estoy trabajando para que podamos tener un protocolo de acuerdo", dijo Paulina Núñez.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, reafirmó su decisión de mantener abiertas las conversaciones entre las distintas bancadas para acercar posiciones en torno al proyecto de reconstrucción.

En esa línea, la senadora sostuvo que "en el Senado lo mínimo que uno debe hacer es propiciar acuerdos y construir mayorías. Así ha funcionado siempre esta institución".

Además, afirmó que continuará encabezando ese trabajo hasta el día de la votación en la Sala porque "como presidenta del Senado siento el deber de mantener este diálogo hasta el último minuto y ese último minuto es el 15 de julio, cuando el proyecto se vote en la Sala. Estoy trabajando para que podamos tener un protocolo de acuerdo".

Núñez explicó que ese esfuerzo busca que "cuando llegue a la Sala, la iniciativa tenga más votos que los del oficialismo". En ese contexto, dijo, la Mesa del Senado sostendrá reuniones con las bancadas del PPD y del Partido Socialista con el objetivo de continuar acercando posiciones.

La presidenta agregó que las comisiones continúan sesionando conforme al acuerdo adoptado por los comités y a los plazos establecidos con el Ejecutivo desde el inicio de la tramitación. No obstante, subrayó que la ampliación del plazo para presentar indicaciones en la Comisión de Hacienda, lograda en la mesa política, respondió a la necesidad de generar un mayor espacio para construir acuerdos, considerando que cerca del 90% del proyecto corresponde a materias tributarias.

Frente a críticas aisladas surgidas desde su propio sector por la búsqueda de acuerdos, Núñez respondió que no tiene inconvenientes con que existan opiniones distintas y recalcó que tiene claridad respecto de su objetivo institucional.

Asimismo, defendió que las conversaciones se desarrollen a través de los partidos y de sus representantes institucionales porque "a mí no me gusta el pirquineo y menos en el Senado. Si vamos a tener un protocolo de mejoramiento al proyecto, tiene que ser con los partidos y, ojalá, con la mayor cantidad de senadores de cada uno de ellos".

Respecto de la mesa político-técnica realizada la semana pasada, destacó que permitió conocer las propuestas, las líneas rojas y la disposición de los distintos sectores para avanzar en entendimientos, valorando ese espacio como un aporte al debate legislativo.

Finalmente, la presidenta del Senado hizo un llamado a mantener el diálogo y el respeto durante la discusión parlamentaria. En ese sentido, señaló que "las diferencias se van a manifestar en los votos. Lo que no puede pasar es que no terminemos las comisiones como corresponde ni que se interrumpan estas conversaciones que se tienen que seguir produciendo, porque para eso en el Parlamento se parlamenta, se discute".