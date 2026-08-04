Megarreforma: Ramírez aseguró que están los votos para aprobar compensación

Chile.- Timonel UDI criticó "lógica del no diálogo" por megarreforma pero está optimista - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 4 Ago. (ATON) -

El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, se refirió a la votación de la última indicación pendiente de la megarreforma.

El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, se refirió a la votación de la última indicación pendiente de la megarreforma y aseguró que están los votos en el Senado para aprobar la compensación para los municipios por la exención de contribuciones a mayores de 65 años.

En conversación con Duna, Ramírez dijo que "había un desafío importante porque en el Senado todo lo que está a la derecha de la izquierda son 26 votos y se requiere 26 votos, así que la disciplina tiene que ser total".

El timonel de la UDI afirmó que "los 26 votos están y hoy en la tarde debiera aprobarse la compensación a los municipios, que es la última parte de la gran reforma de reconstrucción".

Respecto a la actitud del Gobierno, Ramírez manifestó que "siempre es bueno que el Gobierno dé tranquilidad" y recalcó que "lo que se juega hoy día, si bien el Gobierno lo quiere aprobar para cerrar un proceso de buena manera, es algo que nunca es definitivo y, por lo tanto, no es de vida o muerte".

En cuanto a lo planteado por el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez sobre la eventual pérdida de la mayoría de la derecha en el Senado producto de investigaciones judiciales, el diputado indicó que "todas las mayorías son circunstanciales. No me apuraría en decir que la derecha va a perder la mayoría por investigaciones judiciales, puede ser, pero afirmarlo de esa manera, me parece un mensaje errado al Poder Judicial".

El parlamentario criticó la postura de la oposición durante la tramitación de la megarreforma y sostuvo que "lo que quiso hacer la izquierda no fue llegar a un buen acuerdo. Desde el día uno su única intencionalidad fue dilatar".