Megarreforma: Schalper de acuerdo con compensación a municipalidades

Archivo - Chile.- Diputado Schalper y criticas de Boric al CAE: "Una desfachatez sin precedentes" - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE - Archivo

Santiago 22 Jul. (ATON) -

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, destacó la aprobación de la megarreforma en la Cámara y manifestó que "evidentemente lo de ayer fue un triunfo importante para el Gobierno, el oficialismo".

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, destacó la aprobación de la megarreforma en la Cámara y manifestó que "evidentemente lo de ayer fue un triunfo importante para el Gobierno, el oficialismo".

En conversación con Tele13 Radio, Schalper afirmó que "ya se aprobó gran parte del proyecto, lo único que queda son las compensaciones para los municipios, que es una discusión que está bien, a mí me habría gustado que hubiese quedado zanjada ayer, la vamos a zanjar en la comisión mixta".

El legislador mencionó que "hay que compensar lo que se saca del fondo común municipal y además había municipios preocupados de otros fondos propios y de otros gastos que incurren los municipios. Se había llegado a acuerdo en el Senado. El Frente Amplio y el Partido Comunista no dieron la unanimidad para ingresar una indicación en Sala en el Senado que nos hubiese permitido resolver este punto".

Y sostuvo que "estamos dilatando una conversación que ya esta hecha con la Asociación Chilena de Municipalidades (...) yo espero que ese tema se zanje".

En esa línea, explicó que queda un poco, pero seamos concretos, el corazón del proyecto de ley ya está aprobado. La rebaja tributaria, la integración del sistema, los cambios al mecanismo ambiental y otras cosas más".

"Esto indiscutiblemente es un triunfo para el Gobierno, y es un triunfo para aquella parte de la derecha que creemos que había que construir un proyecto convocante y con vocación social. Por eso es importante el Sence, por eso es importante no eliminar la gratuidad para los mayores de 30 años, por eso es importante el subsidio del empleo focalizado", indicó .

El parlamentario manifestó estar "bien contento con el saldo final de esta megarreforma y creo que lo que queda ahora es implementarla con la mayor celeridad posible .