Melipilla: Menor en riesgo vital tras grave episodio de violencia intrafamiliar

Santiago, 14 de mayo de 2026. Un fallecido y un herido fue el saldo de una balacera en calle Regifo en la comuna de Recoleta, delito que estaría relacionado en el mismo sector Os9 de Carabineros trabaja en el lugar Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 18 Jun. (ATON) -

Un hombre agredió a su pareja y a una menor de edad dejando a esta última en riesgo vital tras propinarle un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Horas más tarde el sujeto fue detenido en Estación Central.

Un grave caso de violencia intrafamiliar quedó al descubierto luego que una llamada al nivel de emergencias 133 alertara sobre gritos de auxilio provenientes de un domicilio ubicado en Pasaje González Vial en la comuna de Melipilla.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, a las 07:33 horas una persona denunció haber escuchado los llamados de auxilio de una mujer que estaría siendo agredida.

Al concurrir al lugar, personal de Carabineros se entrevistó con la víctima, quien manifestó que, tras poner término a su relación sentimental, su expareja reaccionó de manera violenta, agrediéndola físicamente.

Durante el procedimiento, la mujer indicó además que había escuchado llorar a una menor de edad que se encontraba en uno de los dormitorios, constatando posteriormente que la niña también habría sido víctima de agresiones.

Ambas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial para la constatación de lesiones y atención médica.

Tras la evaluación clínica, el médico pediatra diagnosticó a la menor lesiones de carácter grave y con riesgo vital, por lo que debió ser hospitalizada e intubada.

Posteriormente, el equipo médico informó preliminarmente que la niña presentaba una deformación craneal atribuible a un golpe con un objeto contundente o a un fuerte impacto, manteniendo una condición de extrema gravedad.

Debido a la complejidad de sus lesiones, se dispuso su traslado aéreo al Hospital Félix Bulnes, procedimiento efectuado por personal especializado de la Prefectura Aérea de Carabineros

En forma paralela, personal policial desplegó diversas diligencias para ubicar al presunto autor de los hechos, quien había huido del lugar tras la agresión.

Las actuaciones fueron informadas oportunamente al Ministerio Público, mientras efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) continuaban con las labores investigativas.

Horas más tarde, personal de la SIP de la 24a comisaria Melipilla logró la detención del agresor en la comuna de Estación Central.

Según los antecedentes policiales, el detenido registra una causa revocada y no mantiene órdenes vigentes al momento de su captura.

El procedimiento continúa en desarrollo y se encuentra a la espera de las instrucciones que disponga el Ministerio Público respecto de las diligencias investigativas y el control de detención del imputado.