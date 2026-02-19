Al menos cuatro muertos y 17 heridos por la explosión de un camión cisterna en Chile

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chile han informado de que al menos cuatro personas han muerto y otras 17 han resultado heridas a causa de la explosión de un camión cisterna en el norte de la capital del país, Santiago de Chile, donde han alertado de que existe riesgo de que se produzca una nueva deflagración.

El incidente ha tenido lugar durante la mañana de este jueves en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, donde un camión que transportaba gas licuado ha explotado tras protagonizar un accidente, según informaciones de la cadena de radio chilena Bío-Bío.

Además de este vehículo, siete se han visto afectados por el incendio. El general de Carabineros, Víctor Vielma, ha afirmado que todo ocurrió después de que el conductor del camión "perdiera el control y colisionara con las barreras de contención" de la carretera.

Posteriormente, volcó. "El producto inflamable que transportaba provoca una explosión y esta explosión, afectó la otros vehículos que transitaban la zona, alcanzados por la explosión del gas", ha asegurado.

Vielma ha apuntado, además, que aún no se ha determinado si las víctimas mortales iban en el camión o en otros automóviles que sufrieron daños de forma colateral.