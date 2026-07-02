Mesa Interministerial por el Empleo anunció subsidios del 50% del sueldo mínimo

Santiago 18 de junio 2026. Punto de prensa luego de reunion entre el Presidente de la Republica y autoridades por situacion de menores haitianos. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas fue el encargado de anunciar que a mediados de julio "vamos a poner a disposición cinco mil subsidios a la contratación a los que se va a poder postular y se van a implementar a través del Ministerio del Trabajo y se van a ejecutar a través del Sence".

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, encabezó la tercera sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo y anunció subsidios del 50% del sueldo mínimo para incentivar contrataciones.

El encuentro, ideado por el Gobierno para incentivar la creación de puestos de trabajo, contó con la presencia de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín; el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; y el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa.

Tras la sesión, Mas anunció que a mediados de julio "vamos a poner a disposición cinco mil subsidios a la contratación a los que se va a poder postular y se van a implementar a través del Ministerio del Trabajo y se van a ejecutar a través del Sence".

"Son subsidios del 50% del ingreso mínimo (más de $270 mil), por cuatro meses", detalló y agregó que el objetivo es la creación nuevos empleos y que habrá un tope por empresa de un máximo de 200 contrataciones con este subsidio .

El biministro agregó que también se está "revisando" el subsidio para las zonas extremas. "Es el subsidio llamado 889. En las próximas reuniones les vamos a ir contando cómo va a ir variando eso. Estamos implementando mesas en las distintas regiones, con distintos actores que ya empieza a tener frutos bien fecundos. Hemos tenido conversación con gobernadores, la próxima semana les vamos a contar noticias sobre ello", aseguró.

"Hay mucho interés y disposición de gobernadores por el empleo. Ya tenemos recursos comprometidos de La Araucanía y de Coquimbo que nos van a permitir a través de Subdere generar 500 empleos no solo de corto plazo y de mediano plazo, lo que es una muy buena noticia", agregó.

Luego fue el turno del ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien añadió que esta es una "línea de activación laboral inmediata. El Gobierno cuenta con instrumentos de mediano plazo, una de ellas es el subsidio unificado al empleo, que parte en octubre, por ley .

La línea que estamos activando ahora es para todo tipo de trabajador, es un primer paso, porque estamos recabando más recursos con gobierno regionales, Subdere, etc. Entonces este primer paso es para anticiparnos a la implementación de otras medidas que tenemos como gobierno".