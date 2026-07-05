Meteorología emite aviso por heladas que afectarán a seis regiones del país

Santiago, 23 de junio de 2026. Personas se protegen del frio con temperaturas pronosticadas bajo cero en la comuna de San Bernardo Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El fenómeno se registrará entre la madrugada y la mañana de este lunes debido al ingreso de una alta presión fría, con temperaturas que podrían descender hasta los -4 °C.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por heladas normales a moderadas que se registrarán durante la madrugada y la mañana de este lunes en seis regiones del país, debido al ingreso de una masa de aire asociada a una alta presión fría.

Según el organismo, las bajas temperaturas afectarán principalmente sectores de la zona central y centro-sur, donde se prevé que las mínimas desciendan hasta los -4 °C en algunas localidades.

El aviso considera a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En la Región de Valparaíso, el fenómeno abarcará la cordillera de la Costa, la precordillera y los valles precordilleranos. En tanto, en las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío se verán afectadas la cordillera de la Costa y los sectores de valle.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica, el evento comenzará durante la madrugada del lunes y se extenderá hasta la mañana de la misma jornada.

Respecto de las temperaturas, el organismo proyectó mínimas que oscilarán entre los -4 °C y los -2 °C en todas las zonas incluidas en el aviso, tanto en la cordillera de la Costa como en los valles y sectores precordilleranos considerados.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas frente a las bajas temperaturas, especialmente para proteger a personas mayores, niños, pacientes con enfermedades crónicas y animales, además de extremar las precauciones al conducir durante las primeras horas del día debido a la posible formación de escarcha en caminos y rutas.