Metro descarta riesgo por presencia de asbesto en tren incendiado

Santiago 27 de julio 2026. Emanacion de humo al interior de la estacion de metro Santa Isabel. Javier Torres/Aton Chile - JAVIER TORRES/ATON CHILE

Santiago 30 Jul. (ATON) -

Tras incendio de tren en la Línea 5, Metro de Santiago confirmó la presencia de asbesto en trenes NS-74, pero aseguraron que no representa un riesgo.

Tras incendio de tren en la Línea 5, Metro de Santiago confirmó la presencia de asbesto en trenes NS-74, pero aseguraron que no representa un riesgo.

El gerente general del Metro de Santiago, Felipe Bravo, señaló que "estos son trenes que se construyeron en el año 74. Poseen asbesto en una condición sólida no friable, que recubre como aislante térmico las paredes de los coches".

"Es un elemento que no es peligroso en las condiciones que se presenta (...) solo puede llegar a tener algún tipo de riesgo cuando uno lo lija o lo perfora y se desprende hacia el aire y en algunas condiciones muy particulares", indicó.

Asimismo, recalcó que no existe riesgo para los pasajeros que se encontraban a bordo del tren incendiado. "Los pasajeros fueron evacuados de acuerdo a los protocolos", subrayó.

Cabe señalar que durante esta jornada, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, confirmó que se ha instruido una investigación por el incendio ocurrido en un vagón en la estación Santa Isabel.

Es un tren que es el más antiguo de la red, que había pasado su overhaul o su revisión mayor en enero pasado. Por lo tanto, el Metro Santiago tiene la instrucción enfática de parte mía de que haga la investigación con sentido de urgencia. Necesitamos los resultados lo antes posible , mencionó el secretario de Estado.