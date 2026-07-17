México desactiva alerta de tsunami tras terremoto de 7,3 grados en Chiapas

Mapa de localización del terremoto en México. El Instituto Geológico de Estados Unidos ha declarado un seísmo de magnitud preliminar 7,3 en la costa del suroeste de México con alerta de tsunami. El seísmo, registrado sobre las 16.48, hora en la España - Europa Press

Santiago 17 Jul. (ATON) -

Ni el Ejército ni los gobernadores de los estados afectados constatan daños ni víctimas pero piden precaución por la crecida del nivel del mar

Las autoridades mexicanas descartaron afectaciones graves y dieron por concluida la alerta de tsunami tras el fuerte sismo registrado frente a las costas de Chiapas. Sin embargo, llamaron a mantener precauciones ante la presencia de corrientes fuertes en zonas del litoral de México y Centroamérica.

En su última actualización, la Agencia de Meteorología de Chiapas informó de que el riesgo de tsunami para las costas de México y Centroamérica "ha concluido". "Esperamos que solo se mantengan corrientes fuertes en costas de México y Centroamérica", añadió y aseguró que se pueden retomar actividades en el litoral, pero extremando las precauciones.

En una primera valoración, el secretario de la Marina mexicana, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, estimó que por ahora no hay constancia de "afectaciones graves" por el temblor, aunque recomendó a los residentes que extremen precauciones porque se espera una subida de las aguas costeras en torno a medio metro, pero, por lo demás "no hay ningún problema".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tampoco tiene constancia de víctimas o destrucción tras sus primeras conversaciones con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, "estados que no reportan daños hasta el momento".

"La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil", declaró Sheinbaum en su primera valoración en redes sociales.