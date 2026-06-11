Migraciones analiza sanciones por contratación de extranjeros en Censo 2024

Santiago, 9 de marzo de 2024 El Gobierno da inicio oficial al Censo de Poblacion y Vivienda 2024 Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 12 Jun. (ATON) -

El Servicio Nacional de Migraciones se encuentra analizando los antecedentes para determinar eventuales acciones tras el informe de la Contraloría que detectó la participación de ciudadanos extranjeros, que no contaban con autorización para trabajar en el país, en el Censo.

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) se encuentra analizando los antecedentes para determinar eventuales acciones tras el informe de la Contraloría General de la República que detectó la participación de ciudadanos extranjeros, que no contaban con autorización para trabajar en el país, en el Censo de Población y Vivienda 2024.

El director nacional del Sermig, Frank Sauerbaum, señaló que los antecedentes revelados por el organismo contralor son graves y podrían derivar en sanciones para las entidades involucradas.

Estamos analizando estos antecedentes justamente porque, según la ley, procede la multa respectiva a estas empresas y al INE por haber contratado a personas irregulares. Una contrató a nueve personas y la otra contrató a cuatro. Además, el INE contrató a una persona más. Por otra parte, hubo cinco personas que se les había revocado la visa , afirmó.

El informe de Contraloría señala que, "transgrede el artículo 103 de la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, en cuanto establece que sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente autorizados para ello", lo que no se estaría cumpliendo según lo detectado.

Sauerbaum aseguró que entre los casos detectados existe una persona que mantenía una orden de expulsión administrativa vigente al momento de su contratación. Hay una persona que tenía una orden de expulsión, por lo tanto, no tenía ninguna posibilidad de ser contratada, ya que no contaba con ningún tipo de visa temporal ni definitiva , indicó.

El director nacional de Migraciones sostuvo que las sanciones contempladas por la legislación migratoria se aplican por cada trabajador extranjero contratado de manera irregular, por lo que el monto final dependerá de la cantidad de infracciones acreditadas.