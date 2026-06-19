Milei nombra un nuevo portavoz tras acusaciones de enriquecimiento contra Adorni

Presidente argentino Javier Milei Foto de archivo Europa Press - Europa Press

Santiago 19 Jun. (ATON) -

El mandatario argentino nombró este viernes al diputado Adrián Ravier como nuevo portavoz de la Presidencia, en sustitución de Manuel Adorni, que enfrenta varias acusaciones de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

El presidente argentino, Javier Milei, nombró este viernes al diputado Adrián Ravier como nuevo portavoz de la Presidencia, en sustitución de Manuel Adorni, que enfrenta varias acusaciones de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, si bien permanecerá como jefe de gabinete del mandatario ultraderechista.

"Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a Argentina nuevamente", anunció el propio Adorni en sus redes sociales tras mantener un encuentro con Milei.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1978, Ravier es diputado de La Libertad Avanza por la provincia de La Pampa, economista y ha dirigido la Fundación Faro, el 'think tank' del partido fundado por Milei, con quien ha coescrito un libro.

Su nombramiento llega tras las acusaciones contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, en relación con la adquisición de un departamento, así como de una vivienda en Buenos Aires, que solo han sido declarados recientemente, una vez trascendió el caso.

De hecho, el pasado 10 de junio, el jefe de gabinete de Milei admitió haber ocultado medio millón de dólares procedentes, según él, de inversiones efectuadas antes de que llegara al Gobierno, pidiendo acogerse a una amnistía fiscal impulsado por el Ejecutivo argentino.

"Esos dólares (...) fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella. No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", reconoció en una entrevista concedida a 'La Nación'.

Adorni enfrenta, además, una investigación por supuesto tráfico de influencias relacionados con contratos entre la televisión pública y la productora de su amigo, el empresario y periodista Marcelo Grandio, así como con contratos entre empresas estatales y la consultora de su esposa, Bettina Angeletti.

El recién nombrado portavoz de la Casa Rosada se ha referido precisamente al caso, en una entrevista concedida esta misma semana a la cadena TN en la que ha defendido que "hay que investigar la situación" y asegurado que la Justicia se encargará de ello.

"Qué bueno que (...) estamos discutiendo estas cosas que hasta ahora las pasábamos de largo, sin que nadie nunca explicara las riquezas o cuestiones que se acumulaban en tantas personas a lo largo de la historia política argentina. Hoy se está discutiendo", afirmó.