Miles de marroquíes permanecen en Ceuta, mientras Ejército intenta expulsarlos

El Ejército transporta a centenares de migrantes desde las barriadas de Ceuta de vuelta a la frontera EUROPA PRESS 03/8/2026 - EUROPA PRESS

Santiago 3 Ago. (ATON) -

Las Fuerzas Armadas de España están capturando a cientos de migrantes ilegales en las calles de Ceuta para trasladarlos a la frontera con Marruecos en la mañana de este lunes, mientras otros miles se mantienen en las barriadas de este enclave español en el norte de áfrica.

Las Fuerzas Armadas de España están capturando a cientos de migrantes ilegales en las calles de Ceuta para trasladarlos a la frontera con Marruecos en la mañana de este lunes, mientras otros miles se mantienen en las barriadas de este enclave español en el norte de áfrica.

Más de 200 migrantes, muchos de ellos de origen subsahariano, se encuentran retenidos por el Ejército y la Policía Nacional en la playa del Trampolín, a escasos metros del CETI. El objetivo de los cuerpos de seguridad es que los migrantes no se desplacen al centro, a las barriadas de la ciudad o al centro de acogida, saturados con más de mil residentes pese a sus 512 plazas.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha cifrado a primera horas de este lunes en una entrevista concedida a 'Telecinco' que eran "entre 3.000 y 5.000" los migrantes que continúan en la ciudad tras la entrada masiva.

A mediodía, el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, ha rebajado a mediodía esa cifra a 2.500, según ha actualizado en 'TVE'.

El consejero de Presidencia y Gobernación del Gobierno citado, Alberto Gaitan, ha informado además en la 'Cadena SER' de que son más de 800 los menores extranjeros no acompañados acogidos en estos momentos por la ciudad.