Miles de trabajadores de Codelco deberán devolver bonos por US$ 14,3 millones

Santiago, 28 de Abril de 2026. Fachada del edficio de Codelco en calle Huerfanos en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 23 May. (ATON) -

Denuncia de sobreestimación de lo producido el año pasado afectará a más de seis mil funcionarios de la cuprífera estatal.

La auditoría efectuada por Codelco que detectó que en 2025 fue sobreestimada en casi 27 mil toneladas la producción de la empresa tendrá consecuencias en muchos de sus trabajadores.

Es que más de seis mil funcionarios de la cuprífera estatal -de los yacimientos Chuquicamata y Ministro Hales y de la Casa Matriz- tendrán que restituir una parte de los bonos que recibieron por cumplimiento de metas, por un monto de 14,3 millones de dólares.

"La corrección de los volúmenes de producción reportados hace necesario recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores. Ese proceso involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones", comunicó Codelco según La Tercera.

En promedio, cada trabajador deberá restituir dos millones de pesos.

Cabe recordar que debido a la auditoría de Codelco, que mostró que en realidad la compañía produjo el año pasado menos de lo informado, siete ejecutivos fueron amonestados y uno fue echado.

El próximo martes 26 de mayo el economista Bernardo Fontaine asumirá el puesto de presidente del directorio de Codelco, por designación del Presidente José Antonio Kast.

Reemplazará en ese cargo a Máximo Pacheco.