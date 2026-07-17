Minagri no reporta mayores afectaciones en el agro hasta el momento

Santiago, 17 de julio de 2026. Fuertes lluvias en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

El ministro (s) de Agricultura, Francesco Venezian, informó que hasta el momento no se han registrado mayores afectaciones en el sector por el sistema frontal, pero advirtió que la situación puede cambiar a medida que aumentan las precipitaciones.

El ministro (s) de Agricultura, Francesco Venezian, informó que hasta el momento no se han registrado mayores afectaciones en el sector por el sistema frontal, pero advirtió que la situación puede cambiar a medida que aumentan las precipitaciones.

Venezian encabezó un comité de emergencia con los seremis de las regiones y luego reportó que "en términos generales, tenemos principalmente daños por vientos, en invernaderos, techos, salvo en la región del Biobío, algo de afectación con el tema de forraje en las próximas semanas".

"En materia de cultivo, sin grandes afectaciones en este minuto, esperamos que se mantengan los cauces despejados, siempre haciendo buenas vías de evacuación de tal manera que el agua se mantenga el menor tiempo posible en potreros que estén sembrados en este momento", recalcó.

Por lo mismo, advirtió que si el agua no drena con rapidez, "lo más probable es que se puede deteriorar parte de las siembras de trigo, avena, que es lo que está sembrado en esta oportunidad".

En cuanto a las hortalizas, "si este frente continúa y se ven dañadas, lo más probable es que nos vamos a ver afectados para finales de agosto o septiembre".

Atn Chile