Santiago, 02 de Marzo de 2026. lunes 2 de marzo comenza oficialmente el año académico en todo el país, con el regreso de los docentes a los establecimientos para preparar el inicio de clases. Luis Quinteros/Aton Chile - LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Santiago 26 Jul. (ATON) -

La medida regirá en comunas de las regiones de Atacama y Coquimbo, donde continúan las labores de evaluación de daños provocados por el sistema frontal.

El Ministerio de Educación informó que este lunes 27 de julio continuará la suspensión de clases en cinco comunas del país, debido a las consecuencias que ha dejado el sistema frontal en distintas zonas del norte de Chile.

La medida involucra a establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media, principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo, donde aún se desarrollan evaluaciones por los daños ocasionados por las intensas lluvias.

En la Región de Atacama, la suspensión de actividades se extenderá durante tres días, desde el lunes 27 hasta el miércoles 29 de julio, en las comunas de Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen, pertenecientes a la provincia de Huasco.

En tanto, en la Región de Coquimbo, la medida se aplicará únicamente este lunes en la comuna de La Higuera.

El Mineduc precisó que los establecimientos ubicados en otras comunas que presenten daños en su infraestructura o condiciones que impidan el normal desarrollo de las actividades también podrán solicitar la suspensión de clases ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente.

Asimismo, la cartera informó que los establecimientos que registren una baja asistencia de estudiantes una vez retomadas las clases no sufrirán descuentos en la subvención estatal asociada a esos días.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación en las zonas afectadas por el sistema frontal, mientras avanzan las inspecciones y los trabajos de recuperación de la infraestructura educacional dañada por el evento meteorológico.