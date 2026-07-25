Ministerio de Energía publica Informe Preliminar de Planificación Energética

La empresa Transelec respondió a través de una carta al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), quien la semana pasada los aludió directamente por su responsabilidad en la demora de la reposición de la energía eléctrica en el megaapagón del 25 de febrero -

Santiago 25 Jul. (ATON) -

El documento proyecta la evolución de la demanda energética y las necesidades futuras de generación, almacenamiento y transmisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en un horizonte de 30 años.

El Ministerio de Energía publicó el Informe Preliminar de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) 2028-2032, en cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos, que permite analizar distintos escenarios de desarrollo para el sector energético nacional y orientar la expansión futura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La PELP es un instrumento que se desarrolla cada cinco años y que proyecta la evolución de la demanda y oferta energética del país en un horizonte de al menos 30 años.

De esta forma, contribuye a anticipar desafíos y oportunidades, identificar necesidades de infraestructura eléctrica y generar información basada en la evidencia técnica para la toma de decisiones tanto públicas como privadas.

En esta oportunidad, se analizaron cinco escenarios energéticos preliminares, construidos a partir de distintas trayectorias de crecimiento económico, costos de combustibles fósiles y evolución tecnológica, los que permiten explorar de mejor manera los espacios de incertidumbre.

Asimismo, también se analizaron acciones de política pública (policy levers) relacionadas con eficiencia energética, electrificación, electromovilidad, descarbonización y combustibles sostenibles.

La energía es sinónimo de desarrollo. Sin energía, no podemos pavimentar el camino del progreso y el crecimiento integral. Es una condición habilitante para mejorar la vida de las familias, impulsar el desarrollo, fortalecer la seguridad del país y avanzar hacia una transición energética justa, segura y sostenible , señaló la ministra Ximena Rincón.

La secretaria de Estado agregó que este Informe Preliminar de la Planificación Energética de Largo Plazo es una herramienta que nos ayuda a resolver los desafíos de infraestructura para mejorar nuestro sistema eléctrico y saber dónde debemos acentuar esfuerzos para seguir construyendo un sistema robusto, destrabando inversión y habilitando la construcción de nuevos proyectos y asegurar abastecimiento energético para nuestras actividades .

Entre los resultados preliminares se observa un crecimiento sostenido de la demanda energética nacional en todos los escenarios analizados, donde el sector transporte continúa siendo el principal consumidor de energía del país, lo que le otorga un rol central en los desafíos asociados a la electromovilidad.

Asimismo, se proyecta una creciente participación de la electricidad en distintos sectores productivos y de consumo final, consolidando el proceso de electrificación de la economía, combinado con la consolidación de combustibles e hidrógeno, que permiten continuar con la descarbonización de la matriz energética.

El informe también incorpora nuevas tendencias de consumo energético, entre las que destacan los centros de datos, cuya expansión podría transformarse en un factor relevante para la demanda eléctrica futura.

Por otra parte, la expansión del Sistema Eléctrico Nacional estaría dominada por tecnologías solar fotovoltaica y eólica terrestre, complementadas por un crecimiento de los sistemas de almacenamiento de energía.

De esta forma, se identifica la necesidad de contar con sistemas de almacenamiento de mayor duración, capaces de aportar flexibilidad al sistema.

La transmisión eléctrica se mantiene como un elemento habilitante y fundamental para integrar nuevos recursos renovables y garantizar la seguridad del suministro, reforzándose la necesidad de expandir el sistema en la zona centro sur y centro norte del país. Por primera vez, la PELP analiza la tecnología de eólica marina, cuyo rol se hace visible en algunos escenarios en la década del 2040.

En miras a tener proyecciones cada vez más realistas y que se ajusten a las necesidades del sector, la PELP 2028-2032 integra algunas mejoras metodológicas, tales como una mayor alineación con otras políticas sectoriales, como el Balance Nacional de Energía (BNE), el Plan Nacional de Eficiencia Energética y el Plan Sectorial de Mitigación y de Adaptación al Cambio Climático en Energía.

Además, se incorporó un mayor nivel de detalle de la red eléctrica modelada, alineándose con la utilizada por el Coordinador Eléctrico Nacional.

La elaboración del informe contó además con un proceso participativo que incorporó aportes de instituciones públicas, organismos técnicos, gobiernos regionales, academia, empresas, organizaciones de la sociedad civil, y el Registro de Personas Interesadas del Proceso PELP 2028-2032, quienes han ido aportando con su experiencia y visiones en la mejora y utilidad del instrumento.

El Registro de Interesados, según lo dispuesto en el artículo 13° del Reglamento de la Planificación Energética de Largo Plazo, podrán enviar comentarios y observaciones al Informe Preliminar hasta el 24 de agosto 2026.