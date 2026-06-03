Ministerio de Justicia apelará al fallo que frenó ampliación de Santiago 1

Chile.- Jueza acepta petición de Desbordes y frena proyecto de nueva cárcel en Santiago - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 3 Jun. (ATON) -

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, también se refirió a los anuncios realizados durante la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast en materia penitenciaria.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que apelará a la resolución del 17° Juzgado Civil de Santiago que ordenó frenar el proyecto de ampliación de la cárcel Santiago 1.

En entrevista con radio Duna, Rabat recalcó que "tenemos que entender que este es un problema de bien común, tenemos que entender el problema del hacinamiento carcelario como una cuestión país, eso es indispensable".

"Lo que ha ocurrido es una cuestión procesal, donde se acogió una petición que se llama una medida precautoria, que es una cuestión esencialmente provisional", precisó.

Por lo mismo, confirmó que el Ministerio de Justicia, representado por el Consejo de Defensa del Estado, adoptará "los recursos procesales para que esa medida la revierta la Corte de Apelaciones. Esto no suspende la tramitación del proceso, y esperamos que en un corto plazo se dicte la sentencia de rigor".

Rabat también se refirió a los anuncios realizados durante la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast en materia penitenciaria. "Existe un plan maestro de infraestructura carcelaria, que tiene un número de plazas que se encuentran determinadas para los años 2026 a 2030, eso suma aproximadamente 13 mil nuevas plazas, y contempla construcciones y ampliaciones de cárceles", dijo.

El secretario de Estado detalló que "son proyectos que están en etapas de construcción, entrega de licitación. A ello se ha determinado por el Ministerio de Justicia la existencia de proyectos carcelarios que suman aproximadamente 11 mil nuevas plazas, con un costo aproximado de 40 millones de UF y existen también iniciativas carcelarias por aproximadamente 9 mil plazas".

En cuanto a cárceles de máxima seguridad, la autoridad recalcó que "el punto más relevante es poder atacar el crimen organizado y eso se hace precisamente retirando a esos cabecillas que están en ciertos recintos penitenciarios y poderlos llevar a otros lugares especialmente habilitados para ellos".

Junto con ello, explicó que estos módulos contemplarán medidas como "vestimenta especial, reducir regímenes de visita, reducir salidas a patios, entre otros".