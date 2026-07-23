Ministerio de Salud amplía vacunación contra la Influenza a toda la población

Chile.- Influenza B se convirtió por primera vez en el año en virus más detectado: 24,1% - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 23 Jul. (ATON) -

A partir de hoy, el Ministerio de Salud amplió la vacunación contra la influenza para toda la población, independientemente de si pertenece o no a grupos de riesgo.

A partir de hoy, jueves 23 de julio, el Ministerio de Salud amplió la vacunación contra la influenza para toda la población, independientemente de si pertenece o no a grupos de riesgo.

Desde la cartera señalan que la medida responde a la alta circulación viral que se mantiene en el país, con predominio de Influenza A y B; a la necesidad de reforzar la inmunidad poblacional ante el regreso a clases; y al impacto que los temporales han tenido en la vida diaria de las personas: mayor hacinamiento, humedad, frío y menor ventilación en los hogares, condiciones que favorecen el contagio.

Tenemos alta circulación de virus respiratorios ( ) y estamos en las condiciones perfectas para que aumente la transmisión de enfermedades respiratorias, como el frío, las condiciones ambientales y el hacinamiento", explicó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

En esa línea, anunció que "estamos reforzando la vacunación contra la Influenza estacional y desde mañana se amplía la vacunación a todos los grupos poblacionales. Esto en respuesta también a la alerta que ha levantado la OPS sobre la mayor circulación de virus respiratorios en el hemisferio sur".

La autoridad puntualizó que el objetivo de la ampliación de la vacuna contra la influenza es proteger, como comunidad, a la población que no alcanzó una cobertura suficiente hasta julio. Estas son las personas de 60 años y más y los niños de 6 meses a 5 años, con un 62% y 63% de avance, respectivamente.

Dentro del grupo de los mayores de 60, quienes tienen entre 60 y 64 años son los que menos acudieron a vacunarse.

Hasta el 22 de julio se habían vacunado más de 7,7 millones de personas, lo que representa un avance del 78%.

Las autoridades sanitarias enfatizaron que esta ampliación no reemplaza el llamado a vacunar a la población objetivo definida desde el inicio de la campaña, ya que ellos concentran el mayor riesgo de enfermar gravemente, requerir hospitalización y, eventualmente, morir.

El Ministerio recordó que la influenza no es un resfrío común y puede provocar cuadros graves, incluso, en personas previamente sanas.