La ministra de Ciencia chilena, agredida tras un evento en la Universidad de Valdivia

Archivo - Bandera de Chile - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ha sido agredida este miércoles a la salida de un evento en la Universidad Austral, situada en la ciudad de Valdivia, cuando, en medio de una manifestación de estudiantes convocada en las inmediaciones del centro, Lincolao ha recibido insultos y empujones.

Mientras avanzaba hacia el exterior de la universidad, la ministra de Ciencias ha sido rodeada por manifestantes que, según ha recogido la emisora biobiochile, la han empujado y agredido verbal y físicamente, además de rociarla con agua, tras lo que su equipo de seguridad ha acelerado su salida hasta alcanzar su vehículo y abandonar el recinto.

Tras trascender los hechos, el presidente de Chile, José Antonio Kast, ha denunciado que Lincolao ha sido "agredida (...) por un grupo ideologizado que tiene solo un objetivo: silenciar y amedrentar".

"Nuestro objetivo es y será recuperar el orden y la libertad en Chile", ha subrayado en redes el mandatario ultraconservador ante un conjunto de personas que, según él, "no buscan dialogar ni mejorar la educación". "A los responsables de esta agresión les decimos con toda claridad que estos hechos no quedarán impunes y que cada uno tendrá que hacerse cargo de sus acciones", ha advertido.

Lincolao, por su parte, ha querido afirmar en declaraciones posteriores a estos hechos que lo ocurrido "no va a parar" a ningún ministro del gabinete de Kast y dejando claro que no tiene "miedo".

"Voy a seguir yendo a las universidades (...) Yo estoy acá con la dedicación absoluta de hacer el mejor trabajo posible. Mi hijo y mi marido merecen que yo pueda tener éxito en este trabajo. Y eso significa éxito para los chilenos", ha manifestado en declaraciones recogidas por el diario 'La Tercera'.