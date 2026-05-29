Chile.- Ministra Marín asistió a asamblea de la OEA sobre autonomía económica de mujeres

Valparaiso, 25 de marzo 2026 La ministra de la Mujer y la Equidad de Genero, Judith Marin, durante la comision de Mujeres y Equidad de Genero de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 29 May. (ATON) -

Necesitamos urgentemente que las mujeres tengan más y mejores empleos, que puedan llegar a fin de mes sin tener que endeudarse para cubrir gastos básicos. Que vivan con mayor tranquilidad y holgura económica , sostuvo la titular de la Mujer y Equidad de Género.

En su primer viaje internacional a cargo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la ministra Judith Marín viajó esta semana a Washington, D.C. para participar de la 40.ª Asamblea de delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, principal foro hemisférico dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y a la igualdad de género en las Américas.

Este año, la instancia organizada por la Organización de los Estados Americanos estuvo enfocada en los derechos económicos de las mujeres y en los desafíos que aún persisten para alcanzar una mayor igualdad en esa área.

En ese marco, las delegaciones abordaron cómo avanzar desde el reconocimiento de estas brechas hacia políticas públicas y mecanismos de cooperación regional que fortalezcan la autonomía económica.

La ministra Marín indicó que la participación de Chile en esta instancia internacional buscó recoger experiencias para enfrentar, con una mirada innovadora, la situación del empleo que hoy afecta a las chilenas; además de reafirmar el compromiso del país con la autonomía económica de las mujeres.

Necesitamos urgentemente que las mujeres tengan más y mejores empleos, que puedan llegar a fin de mes sin tener que endeudarse para cubrir gastos básicos. Que vivan con mayor tranquilidad y holgura económica , sostuvo.

En esta Asamblea hemos escuchado experiencias muy interesantes de otras delegaciones sobre políticas que han implementado en sus países para fortalecer el empleo y la participación económica de las mujeres. Y justamente es valioso estar acá, porque nos permite recoger esto y ver cómo podemos adaptarlas e impulsarlas también en Chile , agregó Marín.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CIM, Alejandra Mora, señaló que la deuda con los derechos económicos de las mujeres es una deuda con toda la sociedad .

Está en el tiempo que no se reconoce, en los ingresos que no llegan, en el trabajo no remunerado que sostiene la vida, en el crédito que se niega, en las barreras para emprender, en las brechas digitales y en el menor poder de decisión sobre la economía. Saldar esa deuda es avanzar hacia sociedades más justas, democráticas y sostenibles , aseguró Mora.

La Comisión Interamericana de Mujeres fue fundada en 1928 y es el primer organismo intergubernamental del mundo creado con el mandato específico de promover los derechos de las mujeres.

Desde entonces, ha desempeñado un rol pionero en la identificación de las barreras sociales, económicas, jurídicas y políticas que limitan el ejercicio pleno de esos derechos.