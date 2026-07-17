Santiago, 26 de febrero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, participa en induccion relativa a las funciones del Estado. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

Judith Marín sostuvo que la iniciativa debe ser debatida por el Congreso y apuntó a la ley vigente que regula esta materia. Además, abordó la ayuda a mujeres afectadas por el sistema frontal.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, aseguró que la moción que condiciona el aborto a oír latido fetal será una decisión de los parlamentarios, por lo que declinó a entregar una opinión.

Entendemos que esto es una moción parlamentaria que hoy se encuentra radicada en la comisión de Salud, donde serán los parlamentarios quienes deban pronunciarse al respecto", señaló la ministra en entrevista con Emol TV

"Por mi parte, puedo recordar y señalar que ya existe una ley que regula esta materia", sostuvo Marín.

En la entrevista, la secretaria de Estado se refirió al despliegue del Gobierno ante el frente de mal tiempo. Nuestras seremis se encuentran desplegadas en las distintas regiones. El Presidente José Antonio Kast nos ha pedido estar en terreno, estar con los vecinos y ponernos a disposición".

"Hemos estado visitando albergues, zonas afectadas y extendiendo información al Gobierno central para tomar las decisiones pertinentes", dijo.

Y agregó que "nuestras seremis también han estado recordando que los kits de emergencia deben contemplar insumos y artículos de higiene femenina, algo que muy poco se menciona, pero que en los momentos de emergencia es sumamente importante".

"Entendemos la preocupación de las familias por dejar sus viviendas, pero la prioridad en estos momentos es salvaguardar la integridad física y la vida de las personas", indicó.