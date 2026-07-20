Ministra Rincón advierte por demoras en reposición de electricidad en Coquimbo

La Serena, 20 de julio de 2026. En la noche del dia de ayer un equipo de bomberos tras ir en ayuda y rescate de personas aisladas en el sector rural del Hinojal en La Serena, fueron arrastrados y atrapados por la corriente del Río Elqui cinco rescatistas - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 20 Jul. (ATON) -

La titular de Energía manifestó que "la situación es mucho más compleja. De hecho, la empresa CGE, que tiene una cantidad de cuadrillas desplegadas impresionantes en la región, no ha podido llegar a muchos de los puntos afectados por cortes de camino".

La ministra de Energía, Ximena Rincón, realizó un balance sobre el servicio eléctrico en el marco del sistema frontal que afecta al país y afirmó que en la Región de Coquimbo van a demorarse un poco más en la reposición.

En conversación con Infinita, Rincón señaló que "ha sido muy duro. La Región Metropolitana bastante bien en comparación con lo que ha sido otros eventos en otras época. Hoy teníamos en la Metropolitana 3.000 personas con problemas de energía, es decir, 0,1% de la población".

La autoridad mencionó que las regiones más afectadas son Valparaíso, La Araucanía y Coquimbo, "que se nos disparó anoche producto de dos torres de alta tensión y pasamos a 46.500 personas con las complejidades además de los cortes de caminos, que hacen muy difícil llegar a los lugares donde hay que reponer".

Respecto a Coquimbo, la titular de Energía manifestó que "la situación es mucho más compleja. De hecho, la empresa CGE, que tiene una cantidad de cuadrillas desplegadas impresionantes en la región, no ha podido llegar a muchos de los puntos afectados por cortes de camino".

Rincón comentó que "contrataron dos helicópteros para sobrevolar, desplazarse, llegar a los puntos más críticos, y no se pudo por las condiciones meteorológicas de la región".

Eso significa entonces que vamos a demorarnos un poco más, porque mientras no se pueda acceder, no tenemos cómo llegar , indicó.