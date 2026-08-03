Ministra de Salud cuestiona proyecto para escuchar latidos antes del aborto

Archivo - Chile.- Chomali: "Hay que poner al frente a los pacientes, no las creencias ideológicas - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE - Archivo
Santiago 3 Ago. (ATON) -
May Chomali afirmó que no existe evidencia científica de que escuchar los latidos fetales antes de un aborto en tres causales haga que una mujer cambie su decisión. Además, abordó las falencias del protocolo de test de drogas a autoridades.
La ministra de Salud, May Chomalí, aseguró que no existe evidencia científica de que escuchar los latidos fetales antes de un aborto haga que una mujer cambie su decisión, dejando claro que rechaza el fundamento del proyecto que impulsa esa medida.
En entrevista con Tele 13 Radio, la ministra de Salud, comentó que desde el punto de vista clínico, hemos mirado y no existe evidencia, que es lo que nos tiene que mover a nosotros, que la mujer vaya a cambiar de decisión en las tres causales".
No existe, y hemos buscado, evidencia científica que un acto como ese pueda reducir la posibilidad de que la mujer quiera hacerse un aborto. No entiendo cuál es el sentido. Científicamente no hay sentido que la mujer vaya a cambiar de decisión", insistió.
Y continuó detallando que se ha hablado de revictimización, en lo cual uno podría estar de acuerdo. No hemos mirado mucho los efectos psicológicos de la madre, pero desde el punto de vista de la evidencia científica no hay evidencia que la mujer vaya a cambiar de opinión".
La secretaria de Estado abordó, además, la controversia generada por los exámenes de drogas aplicados a autoridades públicas. El tema cobró fuerza luego de la renuncia del entonces subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo tras obtener un resultado positivo en un control realizado en junio. Posteriormente, la contramuestra practicada al exfuncionario arrojó un resultado negativo.
"Si hay controversia es porque el protocolo no está claro o porque es mejorable. O sea, debería ser tan prístino que no debería haber dudas de cuándo informar, qué informar, qué laboratorios están certificados", aseveró.
Y propuso que "si hay controversia, es porque en algo estamos fallando", además de añadir que fueron informados que "esto se va a revisar y va a pasar a otras instancias".
En la entrevista se le consultó a Chomalí por la salida del exseremi de Saud en Arica, Karla Kapec, luego de que publicara un mensaje donde pedía militantes o "hijos de republicanos" para contratar personal.
"Le pedimos la renuncia, no me parece que está a la altura de lo que nosotros queremos de nuestro seremía", aseguró la máxima autoridad de Salud
Y sostuvo que pongamos una traba para el acceso de buenos profesionales por pertenecer a un partido político, nos parece que no es lo más adecuado".