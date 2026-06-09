Chile.- Ministra de Salud llama a "ordenar gastos" y optimizar el presupuesto

Santiago 8 de mayo 2026. La Ministra de Salud, May Chomali, encabeza la entrega del primer reporte del Plan de Alerta Oncologica desarrollado por el Minsal. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

May Chomali, aclaró que, si bien el presupuesto inicial proyectado para 2026 fue ajustado a la baja, los recursos asignados a salud son superiores a los del año anterior.

La ministra May Chomali explicó que, aunque habrá una disminución de presupuesto respecto de lo proyectado en Salud para 2026, el monto seguirá siendo superior al entregado durante 2025.

Como he dicho muchas veces, a nadie le gusta que le disminuyan el presupuesto, o sea, si a ti te dicen: Mira, el 2025 yo te doy 100 y el próximo año te doy 105,7. Yo de alguna forma cuento que tengo 105,7, pero al empezar este gobierno, dadas las condiciones en las que se encontraron las cajas fiscales, no van a ser 105,7, sino que van a ser 103 coma algo. O sea, un 2,5 menos, pero siempre es un presupuesto superior al del año anterior , explicó la ministra en entrevista con Radio Agricultura.

Y agregó que el aumento es inferior, no es que sea un recorte , en relación a lo que ocurría el año pasado. Por lo tanto, hay un aumento de presupuesto .

Entonces, lo que se les está solicitando a los hospitales es que, de alguna u otra forma, ordenen sus gastos y hagan mejores compras, hagan mejor gestión de su personal para que el gasto no sea superior al gasto del año pasado , aseguró.

Y agregó que no les estamos pidiendo que reduzcan el gasto, sino que al menos yo te doy un poco más de presupuesto, pero, por favor, no incrementes tu gasto en la misma proporción .

La ministra explicó que hay una disminución del presupuesto de lo que tú puedes gastar en relación a lo que se dijo inicialmente del año 2026. Pero lo que nosotros les estamos pidiendo es que, si yo te di más presupuesto, por favor, no aumentes tu gasto. Tratar de gastar menos .

Consultada por las situaciones críticas que podrían enfrentar hospitales y recintos de salud aseguró que eso se va a volver a dar este año, pero nosotros entendemos que con menor urgencia que este año porque tienen más presupuesto de gasto .