Ministra de Salud realiza su primera Cuenta Pública

Archivo - Chile.- Ministra de Salud llama a "ordenar gastos" y optimizar el presupuesto - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE - Archivo

Santiago 30 Jul. (ATON) -

La ministra de Salud, May Chomali, junto a los subsecretarios de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y de Redes Asistenciales, Julio Montt, encabezó su primera Cuenta Pública.

La ministra de Salud, May Chomali, junto a los subsecretarios de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y de Redes Asistenciales, Julio Montt, encabezó su primera Cuenta Pública.

Desde la cartera destacaron que en la instancia, la autoridad comentó que el foco de su gestión estará puesto en impulsar un sistema público de salud preparado para resolver las necesidades de atención de las personas, de manera equitativa y oportuna e impulsar iniciativas de alto para la población.

Definimos una Agenda Estratégica para el período 2026-2030, que organiza nuestro trabajo en seis ámbitos que se complementan entre sí. Hablamos de fortalecer la conducción estratégica y la gobernanza; aumentar la capacidad resolutiva de la red asistencial; mejorar la gestión institucional y el uso eficiente de los recursos; acelerar la transformación digital; avanzar hacia una mayor sostenibilidad financiera; y desarrollar las capacidades de nuestras organizaciones y de quienes trabajan en ellas , aseguró la ministra Chomali.

En el ámbito de la transformación digital, la ministra detalló que "hacia el 2030 aspiramos a que la receta electrónica esté plenamente implementada en todo el país, mejorando la trazabilidad de los medicamentos y reduciendo su falsificación. Aspiramos a que el Portal Paciente sea la puerta de entrada habitual de las personas a su información de salud".

Asimismo, esperan "que la Historia Clínica Compartida sea definitivamente una realidad y acompañe a cada persona en toda su trayectoria de atención, para que nadie tenga duplicar exámenes o medicamentos solo porque cambió de hospital o de región".

En términos de gobernanza, la titular de Salud planteó para el 2030 tener la totalidad de los cargos de primer nivel jerárquico en los servicios de salud y hospitales estén provistos por Alta Dirección Pública, además de consolidar la Unidad de Fiscalización de licencias médicas como una instancia permanente; y seguir fortaleciendo el Consejo de Fonasa y el Consejo Nacional de Salud.

Además, afirmó que Fonasa requiere mirar más allá de la gestión cotidiana. Necesita anticiparse a los cambios demográficos, epidemiológicos y tecnológicos, para responder mejor a las necesidades de las personas y fortalecer su capacidad de garantizar acceso, protección financiera y calidad en la atención .

Respecto del uso de los recursos, Chomali destacó que se ha estado avanzando en compras estratégicas y centralizadas a través de Cenabast, para reducir entre un 10 y un 15% el costo de los insumos de mayor volumen.

Por otro lado, la autoridad mencionó que se impulsará la construcción de 50 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental a lo largo de todo Chile, se aumentará la resolutividad de la Atención Primaria, avanzando hacia la pesquisa universal, y se incorporará la totalidad de los cánceres al próximo Decreto de Garantías Explícitas en Salud 2028-2031.

La ministra Chomali agregó que se continuará con el fortalecimiento de la formación de especialistas y destacó que, actualmente, hay más de 200 médicos en formación en trece especialidades oncológicas.

También, indicó que el Minsal participará activamente en la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores, la cual se encuentra actualmente en discusión y que busca consagrar el derecho de este grupo para ser atendido de manera preferente y oportuna.

Avances en Salud

Durante la Cuenta Pública, la ministra Chomali relevó que Chile es el primer país de América y el segundo en el mundo que eliminó la enfermedad de la lepra. Además, el 2025 fue el segundo año consecutivo sin registrar muertes por Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en menores de un año durante la Campaña de Invierno.

En materia de salud mental, la autoridad destacó que, en cinco años, se duplicó el acceso a estas prestaciones, contando con más de un millón de personas en control activo, principalmente, en la Atención Primaria.​

Por otro lado, se reducirá la edad de inicio de la vacunación contra el neumococo, pasando de 65 a 60 años, se actualizó el calendario de vacunación de 2026 y se está reformulando el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor.

Sobre la estrategia para frenar la aceleración del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes, se oficializó la Orientación Técnica para Servicios de Alimentación y Nutrición, se lanzó el Tablero de Vigilancia del Estado Nutricional del Ministerio de Salud, además de capacitar sobre las Guías Alimentarias de Chile las personas que trabajan en el sistema alimentario

En el ámbito de la salud digital, durante el 2025, Hospital Digital realizó 974 mil prestaciones clínicas durante 2025, y solo en el primer semestre de este año sumó 487 mil atenciones adicionales, con 33 especialidades disponibles en los 29 servicios de salud. Por su parte, la telesalud superó los 2dos millones 991 mil solicitudes de atención en los primeros seis meses de 2026.​