Ministro Alvarado destaca nueva presidencia de Tribunal Constitucional

Santiago, 13 de julio de 2026. El Presidente de La Republica Jose Antonio Kast participa de la ceremonia de investidura de la abogada Maria Pia Silva como presidenta del Tribunal Constitucional de Chile Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, destacó la nueva presidencia del Tribunal Constitucional (TC), la cual estará liderada por la ministra María Pía Silva, quien asumió este lunes en una ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, destacó la nueva presidencia del Tribunal Constitucional (TC), la cual estará liderada por la ministra María Pía Silva, quien asumió este lunes en una ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast.

Tras la actividad, Alvarado afirmó que "esta presidencia va a hacer un aporte significativo a la trayectoria del tribunal, tal cual lo han sido otras anteriores".

Y recalcó que "lo importante es que las instituciones funcionen de la mejor manera posible".

Asimismo, la autoridad sostuvo que "esta es una institución que la integran jueces de alto nivel y que tienen como función principal cuidar la institucionalidad y la constitucionalidad de las normas en nuestro país y la forma de actuar es profesionalmente".

Silva reemplaza a Daniela Marzi y permanecerá en la presidencia hasta el término de su período como ministra, en julio de 2027.

Durante su discurso, la nueva presidenta del TC aseguró que el control que se ejerce en el organismo, "no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico" y subrayó que "es una institución sometida a una autoridad".

En cuanto a sus desafíos al mando del TC, Silva dijo que espera contribuir a mejorar el conocimiento que la sociedad tenga de nuestra labor, para así seguir estrechando la relación justicia-sociedad en la senda de lo que se ha hecho, pero agregando nuevas iniciativas".

"También haremos esfuerzos para dar mayor realce y fortaleza a la dirección de estudios, investigación o documentación de esta magistratura como un espacio de análisis profundo acerca del derecho constitucional", sentenció.