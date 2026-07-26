Ministro Alvarado: "No hay un liderazgo ordenador" en el socialismo democrático

Archivo - Chile.- Claudio Alvarado: "Una oposición seria no puede negarse a una idea de legislar" - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE - Archivo

Santiago 26 Jul. (ATON) -

El biministro del Interior valoró la aprobación del proyecto de Reconstrucción y cuestionó que el socialismo democrático carezca de un liderazgo que actúe como contraparte efectiva del Frente Amplio y el PC, mientras adelantó una nueva agenda en seguridad, obras públicas y empleo.

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado se refirió a la tramitación de la megarrefoma y a las negociaciones que debió afrontar con la oposición, donde asegura no existe un liderazgo ordenador como contraparte efectiva al Frente Amplio y al PC .

Esperábamos terminar la semana con la aprobación del proyecto de Reconstrucción y ese trámite, haciéndose uso de facultades reglamentarias en el Senado, va a terminar el próximo 4 de agosto, pero, en definitiva, la reforma está aprobada , comentó, con satisfacción, Alvarado en entrevista con El Mercurio.

Y explicó que eso se cumplió en tiempo y forma de acuerdo con los objetivos que se propuso el Gobierno con una coalición que actuó ordenada y lo que estaba en juego era un artículo que era la reposición de ingresos municipales que se veían disminuidos por la exención del pago de contribuciones .

Sobre la tormentosa negociación con la oposición, que incluyó un impasse con el PPD, el biministro comentó que en el socialismo democrático no hay un liderazgo ordenador como contraparte efectiva al Frente Amplio y al Partido Comunista que permita llevar la discusión hacia aspectos que motiven un acuerdo con el Gobierno .

Me da la impresión de que cuando se generan esas dos visiones, hay una claramente que tiene un liderazgo por sobre la otra , agregó Alvarado quien ha sido el encargado de negociar con los partidos contrarios al Gobierno.

El secretario de Estado aseguró, además, que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso tienen la misma legitimidad para establecer conversaciones y acuerdo con el Gobierno. Yo quiero también reconocer a la Democracia Cristiana, su actitud y disposición a conversar .

Sobre lo que viene para la megarreforma, el biministro asegura que el debate tendrá una premisa inamovible para el Gobierno, en cuanto a reponer el 100% que los municipios dejarían de recibir por efecto de la exención de contribuciones a los mayores de 65 años , lo que insiste en recordar, no era parte de la propuesta original, sino que se recogió a modo de señal de buena fe hacia la oposición.

En la entrevista se le consultó, además, si considera que el ministro Jorge Quiroz ha sido clave en los avances del proyecto de reconstrucción: No. Mira, en el Gobierno somos un equipo. No somos figuras individuales y en ese equipo nos complementamos con nuestra experiencia, nuestras capacidades, nuestras fortalezas técnicas , aseguró.

Más allá de la megarreforma, el biministro Alvarado adelanta que el Gobierno desplegará una agenda que abordará materias de seguridad ciudadana, obras públicas, empleo y sala cuna, entre otras, y advierte, pese al férreo rol de la oposición: "No nos vamos a inhibir", añadió.